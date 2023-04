„Eine Ära geht zu Ende“: Borweder Brandmeister Detlef Köstermann verabschiedet

Teilen

Am Tag der Verabschiedung: Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen, Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers, stellvertretender Ortsbrandmeister Maik Dahms, Detlef Köstermann, Ortsbrandmeister Stefan Windeler und Kreisbrandmeister Michael Wessels. © Feuerwehr

„Er hat die Ortsfeuerwehr geprägt und war da, wenn man ihn brauchte.“

Borwede – Fast sein halbes Leben hat Brandmeister Detlef Köstermann der Führung der Ortsfeuerwehr Borwede vorgestanden. Nun wurde er nach Ablauf seiner Amtszeit gebührend verabschiedet. Auf eigenen Wunsch trat er für eine weitere Amtsperiode nicht zu Wahl an. „Eine Ära geht zu Ende“, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. „Er hat die Ortsfeuerwehr geprägt und war da, wenn man ihn brauchte.“

Detlef Köstermann hat seinen Nachfolger Stefan Windeler in den vergangenen Jahren gut in das Amt eingearbeitet. Die Zusammenarbeit war laut Köstermann „nicht nur kameradschaftlich, sondern freundschaftlich“.

Feuerwehrkommando holt scheidenden Brandmeister zu Hause ab

Am Tag seiner Verabschiedung holte das Feuerwehrkommando den scheidenden Brandmeister zu Hause ab. Im Gepäck hatten sie ein Geschenk: Eine Holzbank mit der Gravur wird einen Platz auf dem Hof Köstermann finden.

Eine Fahrt im Korso von Einsatzfahrzeugen der Stadtfeuerwehr brachte Köstermann zum Borwerder Feuerwehrhaus. Dort folgte ein Festakt. Stefan Windeler führte durch den Nachmittag. Er begann mit einer Laudatio auf seinen Vorgänger.

Detlef Köstermann trat 1981 in die Feuerwehr ein und wurde zehn Jahre später stellvertretender Ortsbrandmeister. 2017 übernahm er schließlich den Vorsitz.

„Ein tolles Bild guter Kameradschaft“

Köstermann zeigte sich stets pflichtbewusst. Für seine Leistungen wurde er bereits 2015 mit der Ehrennadel in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen ausgezeichnet. 2020 folgte die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Diepholz.

Als aktives Mitglied in der Wettkampfgruppe durchlief er fast alle Positionen, bis er 1989 Gruppenführer wurde. Außerdem war Köstermann maßgeblich an der Organisation der Abschnittswettbewerbe Nord des Landkreis Diepholz 2014 in Borwede beteiligt.

Drei Stadtbrandmeister hat Detlef Köstermann erlebt. Der aktuelle Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen stellte beim Festakt mit Blick auf ein voll besetztes Feuerwehrhaus fest: „Es ist ein Zeichen der Wertschätzung, dass sich hier heute so viele Weggefährten eingefunden haben. Ein tolles Bild guter Kameradschaft.“ Die Gäste standen bis auf den Flur. Meyer-Hanschen ergänzte die Reihe an Höhepunkten in Köstermanns Zeit als Ortsbrandmeister. Dazu zählte zum Beispiel die Erweiterung des Feuerwehrhauses mit dem Schulungsraum 1997 oder das neue Einsatzfahrzeug 2009.

Aufregende Zeit mit vielen Höhepunkten

Beim Festakt erwarteten Köstermann weitere Präsente. Ihm wurde eine Urkunde mit der Uhr des Stadtkommandos überreicht. Als er zu Beginn der Veranstaltung den Raum betreten hatte, war ihm sofort aufgefallen, dass unter der Wandtafel etwas Abgedecktes stand. Die Enthüllung folgte von Windeler und Meyer-Hanschen. Passend zum Geschenk seiner Ortsfeuerwehr hatte das Stadtkommando einen Tisch parat. Köstermann verschlug es die Sprache.

Kreisbrandmeister Michael Wessels ergriff das Wort. Er erinnerte sich daran, dass er und Köstermann gemeinsam an der Landesfeuerwehrschule Loy den Lehrgang „Gruppenführer Teil 2“ besucht haben. Die Erlebnisse daraus werden immer wieder gerne erzählt.

„Man kommt nicht in Rente“, prophezeite Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers. Sie dankte Köstermann, dass es immer noch Menschen gibt, die sich gemeinschaftlich einbringen.

Endlich kam Köstermann dazu, ein paar Worte zu sagen, wollte er doch schon nach der Abnahme des Spaliers loslegen. „Es ist schon ganz irre, was hier heute passiert. Ich habe eine spannende und aufregende Zeit erlebt. Mit vielen Höhepunkten.“

„Feuerwehr gehört zum Dorf, das Dorf gehört zur Feuerwehr“

Er ist Gerd Harms (Heiligenloh) dankbar. Der habe 2001 als damaliger neuer Stadtbrandmeister einen anderen Weg für die Twistringer Feuerwehren eingeschlagen. Und dessen Nachfolger Meyer-Hanschen würde er immer wieder wählen. Ihm sei es gelungen, die Twistringer Feuerwehren nach vorne zu bringen.

Detlef Köstermann dankte nicht zuletzt seiner Familie, die bis heute hinter ihm steht – in ganz besonderer Erinnerung an seine verstorbene Ehefrau Gabi.

Es gab stehende Ovationen und minutenlangen Applaus für Köstermann.

„Feuerwehr gehört zum Dorf, das Dorf gehört zur Feuerwehr“, lautete sein Appell, sich weiter an den Diensten zu beteiligen. Dies wird auch er weiterhin machen, da er in der aktiven Abteilung bleibt.