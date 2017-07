Grundschule am Markt: 2017 keine Mobilbauten „nicht nachvollziehbar“

Ortsrat kritisiert Stadtentscheidung

+ © Ortsrat Der Scharrendorfer Ortsrat mit Ortsbürgermeister Rolf Meyser (l.) an der Schule. © Ortsrat

Scharrendorf - „Nicht nachvollziehbar“ ist für den Scharrendorfer Ortsrat die Entscheidung des Schulträgers Stadt Twistringen, die Mobilbauten an der Außenstelle Scharrendorf der Grundschule am Markt erst zum Schuljahresbeginn 2018 aufzustellen. Bei einer Ortsbesichtigung habe das Gremium deutlich gemacht, dass es in Scharrendorf die Möglichkeiten gebe, die Raumnot der der Twistringer Grundschule kurzfristig zu beseitigen, so Ortsbürgermeister Rolf Meyer (CDU). Allen Grundschülern könnten auch ausreichende Unterrichts- und Pausenhofflächen zur Verfügung gestellt werden.