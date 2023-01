Freunde fürs Leben: „13 Uhr-Club Twistringen“ feiert 45-jähriges Bestehen

Von: Sabine Nölker

Haben zusammen schon viel erlebt: die Mitglieder des „13 Uhr-Clubs“ in Twistringen. © Nölker

Freundschaften können auch ein Leben lang halten. Das beweist der 13 Uhr-Club Twistringen. Die Mitglieder blicken auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurück.

Twistringen – Freunde fürs Leben sind wohl eher eine Ausnahme. Laut einer Statistik enden Freundschaften im Durchschnitt nach sieben Jahren. Dass es anders geht, beweisen die Herren des „13 Uhr-Clubs“, der in diesem Jahr seinen 45 Geburtstag feiert. Mit einem kleinen Fest, zu dem auch die Ehefrauen eingeladen waren, feierte sich der Club am Samstag im Vereinslokal „Zur Penne“.

„Freitags wurde abgerechnet“: 13 Uhr-Club seit 1977 aktiv

Begonnen hat alles am Freitag, 23. Dezember 1977, im damaligen Clublokal „Reichshof“ an der Kirchstraße. Die damals noch jungen Männer arbeiteten alle beim Landkreis in Syke und hatten Fahrgemeinschaften. „Freitags wurde abgerechnet“, erinnert sich Bernhard Brinkmann. Dazu kehrte man kurz nach 13 Uhr in den Reichshof ein.

Wer die Idee hatte, daraus einen Club zu machen, bleibt ungeklärt. Nicht jedoch, wer damals als Gründungsmitglied dabei war. Das waren neben Brinkmann Ernst Diephaus-Borchers, Günther Horstmann, Rolf Meyer, Rolf Müller, Heinrich Schmidt, Manfred Nölker und Ralf Pelger. Als offizielles Gründungsdatum wurde in die Vereinschronik der 27. Dezember festgehalten.

Auch mal einen Fünfer im Lotto: Tipp-Gemeinschaft führt früh zu Vereinsglück

Da die Gaststätte damals auch gleichzeitig eine Lotto-Annahmestelle war, gründete man auch eine Tipp-Gemeinschaft. „Der höchste Gewinn war gleich zu Beginn ein Fünfer, der uns 5 368,60 D-Mark einbrachte. Die Herren waren sehr einfallsreich. So ist der Chronik zu entnehmen, dass am 12. April 1979 die Clubsatzung in Kraft trat, es am 7. Dezember 1979 eine feierliche Einführung des Clubsiegels gab sowie am 18. Januar 1980 die Standarte feierlich eingeweiht wurde.

Der 7. April 1980 war dann ein trauriger Tag in der Clubgeschichte. Mit einem beschrifteten Sarg inklusive Trauerrede wurde das Clublokal „Reichshof“ beerdigt. „Das damalige Besitzer-Ehepaar hatte aufgegeben“, so Brinkmann weiter. Nur vier Tage später wurde der damalige Wirt der Penne, Hermann Brackland als neuer Club-Wirt über seine Pflichten aufgeklärt und fortan ist die Gaststätte an der Bremer Straße der neue Treffpunkt. Seinerzeit wechselte man auch von Freitagmittag auf Donnerstagabend 18 Uhr.

Für die Damen war der zehnte Geburtstag Anlass, ihre Ansichten über den Club in einem Gedicht zum Ausdruck zu bringen. So ist dort unter anderem zu lesen: „Als vor zehn Jahren der 13 Uhr-Club begann, fing für uns der Ärger an. Denn jeden Freitagnachmittag um eins treffen sich die Herren dieses Vereins. Sitzen im Stammlokal in fröhlicher Runde, diskutieren bei Korn und Bier Stunde um Stunde. Während bei ihnen die Stimmung steigt, sich bei uns der Frust nur zeigt.“ Dies natürlich mit einem Augenzwinkern. Denn ab und zu waren auch die Ehefrauen zu gemeinsamen Aktivitäten wie Sommerfesten, Kohltouren und Kegeln eingeladen. Wie auch zur tragischen Kohltour Anfang Februar 1984, über die am nächsten Tag in der Kreiszeitung zu lesen war: „Tragisches Ende einer Kohl- und Pinkeltour – PKW fuhr in Personengruppe, zwölf zum Teil erhebliche Verletzte.“

Der 13 Uhr-Club wurde auch ausgezeichnet. Am 23. Januar 1983 erhielten sich vom Malteserkreuz Aquavit die Auszeichnung als „Zweitlustigster Stammtisch Deutschlands“ und konnten sich über 500 Euro freuen.

Inzwischen sind aus den jungen Männern junggebliebene Rentner geworden. Ein paar Mitglieder gingen, ein paar kamen neu hinzu. Aktuell gehören dem Club Bernhard Brinkmann, Ernst Diephaus-Borchers, Günther Horstemann, Rolf Meyer, Rolf Müller, Heinrich Schmidt sowie Berni Bavendiek, Hermann Brackland und Manfred Bruns an. „Wir hoffen alle, in fünf Jahren unser 50-jähriges Jubiläum begehen zu können“, schließt Brinkmann ab.

Eines haben die Herren jedoch bewiesen: manche Freundschaften halten eben doch länger als sieben Jahre…