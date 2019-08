100-prozentige Unterrichtsversorgung am Gymnasium

Twistringen - Von Theo Wilke. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung“, freut sich Peter Schwarze zum Start ins neue Schuljahr am Twistringer Hildegard-von-Bingen-Gymnasium. Und nicht nur 100 Prozent im Fachunterricht, so der Schulleiter. Zusätzlich seien 20 Ganztagsangebote vorgesehen. Es gebe keine Kürzungen unter dem Dach der Schulstiftung Bistum Osnabrück.

Schwarze begrüßt heute Morgen 91 neue Fünftklässler. Es habe deutlich mehr Bewerbungen für die fünften Klassen gegeben, als „wir unterbringen können. Wir dürfen nur drei Klassen einrichten“, sagt der Schulleiter. Die Neuen kommen aus Twistringen, Bassum, Barnstorf, Eydelstedt und Drentwede.

Insgesamt starten heute fast 700 Schüler sowie 65 Lehrkräfte, darunter zahlreiche Teilzeit-Beschäftigte und Referendare in Ausbildung.

In Zukunft wird das Schulgelände außerhalb des Tagesbetriebes videoüberwacht sein, kündigt Peter Schwarze an. Dies sei notwendig nach „Vandalismus-Vorfällen“ in der Vergangenheit. Andererseits ist bei kleineren Sanierungsarbeiten in den Ferien unter anderem das Spielgeräte-Angebot erweitert worden.

Das Gymnasium wird als mehrfach ausgezeichnete Schule eine Großveranstaltung ausrichten: Am 18. September werden in Twistringen 100 neue Umweltschulen aus Niedersachsen geehrt, auch der Gastgeber selbst. Im zweiten Halbjahr ist eine Umwelt-Projektwoche mit einem Tag der offenen Tür vorgesehen. Außerdem wird für 2020 der nächste Akademieabend geplant.

Bereits am 11. September beginnen Twistringer und Syker Gymnasiasten ein gemeinsames Projekt mit der AWG in Bassum. Dorf dürfen die Jugendlichen ein renaturiertes Gelände am Utkiek künstlerisch gestalten. Zum Abschluss ist für den 1. Mai 2020 ein Tag der offenen Tür geplant. „So etwas wäre nicht möglich, wenn wir nicht so gut versorgt wären“, so Schulleiter Schwarze.

Im Lehrerkollegium gibt es neue Gesichter: Martje Christophers (Deutsch/Kunst) von der Liebfrauenschule Vechta, Vanessa Prehn (Deutsch/Musik), Oberschule Bassum, Meike Schöning (Deutsch/Englisch) vom Diepholzer Gymnasium, die neue Referendarin Katharina Bark und Martin Holtermann, Dekanatsjugendreferent der katholischen Kirche. Holtermann (Religion) wird ein Jahr lang mit Lehrerkollegen Unterrichtsformen entwickeln und unterrichten. Dies ist Teil der Ausbildung zum Pastoralreferenten. Im Vorjahr habe Pastoralassistentin Jana Bartke ihre Ausbildung „sehr erfolgreich absolviert“, lobt der Schulleiter.