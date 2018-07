Trotz Krebsdiagnose soll Frau Krankentransport selbst bezahlen

„Ablehnung der Kostenübernahme nicht nachvollziehbar“

Hannover - Beim Besuch ihrer Kinder in München ist bei einer Frau aus Hannover Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium diagnostiziert worden. Die Seniorin ließ sich per Krankenwagen liegend zurück in die Heimat bringen, ihre Krankenkasse weigert sich jetzt, die Transportkosten zu übernehmen.