Die Partner mit der feuchten Nase

Von: Michael Walter

Zwei, die sich mögen: Luca und Therapiehund Bailey. © Lebenshilfe Syke

Therapiebegleithunde unterstützen Kinder in der Frühförderung

Syke – Bailey ist fünf und ein Labradoodle – also eine Mischung aus Labrador, Retriever und Pudel. Sein Kollege heißt Jamie, ist schon zwölf und ein Mischling aus Labrador, Windhund und Berner Sennenhund. Beide sind sogenannte Therapiebegleithunde und gehören zu Heike Tiarks von den „Frühen Hilfen“ der Lebenshilfe Syke.

Tiarks ist bereits seit 30 Jahren in der Frühförderung tätig. Fast neun davon mit Therapiehunden. „Mein erster Hund Jamie ist mit seinem Wesen und seiner Anhänglichkeit der Motivator gewesen“, erzählt Heike Tiarks. „Jamie ist schon immer ein Hund gewesen, der sehr gern auf Menschen zugegangen ist, ihre Nähe und den Kontakt gesucht hat. Er hat eine sehr beruhigende Art, von der alle Kinder und Erwachsenen profitieren.“ Und weil dies so ist, hatte Heike Tiarks die Idee, dass von seinem Wesen mehr Menschen profitieren sollten. „Das war der Ursprungsgedanke.“

Ihre Arbeit – das ist für sie eine Dreiecksbeziehung zwischen Hund, Klient und Pädagogin. Nicht immer einfach, sagt Tjarks. Aber das Ergebnis lohne die Mühe. Immer.

Ist im positiven Sinne auf den Hund gekommen: Heike Tiarks hat sich vor neun Jahren mit Jamie zum Begleithund-Team ausbilden lassen. Bailey ist ihr zweiter Hund. © Lebenshilfe Syke

Ihre Klienten sind Kinder mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Die „Frühen Hilfen“ betreuen sie von der Geburt bis zur Einschulung. Thearpiebegleithunde sind dabei ein Baustein von vielen.

Was sie so besonders macht: „Therapiebegleithunde stellen keine Anforderungen an die Kinder“ sagt Heike Tiarks. „Sie akzeptieren jeden Menschen wie er ist und beurteilen nicht.“ Sie können das Kind zur Eigenaktivität anregen, Selbstvertrauen geben, das Selbstwertgefühl und die Selbstregulation steigern. Sie motivieren das Kind, sich zu bewegen, regen zur Handlungsplanung an, wirken entkrampfend und entspannend. Und mehr: Der Umgang mit dem Therapiebegleithund fördert das Einhalten von Regeln, die Übernahme von Verantwortung, das Beachten von Grenzen. „Er verbessert Rücksichtnahme, Kommunikation, Sprache und vieles andere mehr. Je nachdem, welche Förderziele es mit dem jeweiligen Kind zu erreichen gilt.“

Jamie und Bailey haben sich schon sehr oft bewährt: „Die Hunde hören geduldig zu, spenden Trost und sind immer für eine Streicheleinheit zu haben“, schildert Heike Tiarks. „Die Kinder lernen im Laufe der Frühförderung den Hund mit seiner Sprache zu verstehen und auf ihn zu achten.“

Das geschieht auf ganz unterschiedlichen Ebenen und beinahe automatisch ganz nebenbei. Indem sich die Kinder einfach mit dem Hund beschäftigen. Hundekekse herstellen, streicheln. füttern, bürsten. Sie lernen, dem Hund Kommandos zu geben, spielen Suchspiele, bauen Häuser für den Hund und Ähnliches. Auf der Ebene der sogenannten komplexen Handlungsplanung geht es etwa um die Bewältigung eines Parcours. Die Übergänge zwischen diesen verschiedenen Bereichen sind fließend und entwickeln sich situativ in der Arbeit mit dem Kind.

Heike Tiarks kennt ihre Vierbeiner genau. „Sie sind sehr unterschiedlich vom Temperament und vom Wesen, haben jedoch eins gemeinsam: Sie mögen Kinder sehr und lieben es, mit ihnen zusammen zu sein.“ Ob einfach so, ob als Rollenspielpartner – Patient oder Pferd – als Zuhörer oder zum Kuscheln ist ihnen gleich. Heike Tiarks: „Ich bin froh, zwei so tolle Fellnasen in meinem Team zu haben!“

Im vorigen Jahr konnte Heike Tiarks zwei Projekte umsetzen, die ihr sehr wichtig sind: Zum einen hat sie ein Fotobuch über die Arbeit erstellt, das neue kleine Klienten und ihre Eltern anschaulich informiert. Zum anderen hat sie auch eine Präsentation für Vorträge über ihre Arbeit gestaltet.