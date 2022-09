Kinderheim hat Therapeuten mit Kuschelfaktor

Von: Anne-Katrin Schwarze

Teilen

Bei den „Kleinen Strolchen“ ist jetzt Therapiehund Fiete im Einsatz. © Privat

Asendorf – Als am Nachmittag die Haustür der Inobhutnahme der „Kleinen Strolche“ in Asendorf aufgeht, ist die Aufregung in der Gruppe groß. „Fiete ist da!“, freuen sich die Kinder. Doch dann werden sie ganz ruhig. Langsam und nacheinander begrüßen sie den Australian Shepherd.

Die Schützlinge des Kinderheims haben gelernt: Einem Hund muss man sich ruhig und vorsichtig nähern. Doch von Fiete lernen die Kinder noch viel mehr – denn Fiete ist der neue Therapeut im Kinderheim.

Gestartet ist das Projekt im Jahr 2019. Der Schwerpunkt seinerzeit war das therapeutische Reiten auf einem hausinternen Gelände in Bücken. Mit der Hundetherapie wird das Angebot für die „Kleinen Strolche“ nun erweitert.

Fiete gehört zu Anna Weber, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bei den „Kleinen Strolchen“. „Es war immer schon mein Wunsch, einen Therapiebegleithund auszubilden und ihn bei der Arbeit mit Kindern einzusetzen.“ Dementsprechend wurde Fiete schon als Welpe ausgewählt. Der Grund: Ein zukünftiger Therapiehund muss von Geburt an bestimmte Charaktermerkmale wie Souveränität und Sanftmut mitbringen.

„Ich habe Fiete von Anfang an mit zur Arbeit genommen, damit er den Umgang mit Kindern erlernt“, sagt Anna Weber. Mit einem Jahr begann Fiete dann seine Ausbildung zum Therapiebegleithund. Und die absolvierte er mit Bravour.

Jetzt hatte Fiete seinen ersten „offiziellen“ Arbeitstag im Kinderheim: „Die meisten unserer Kinder haben in ihrem Leben noch nicht viel Empathie erfahren“, so Anna. „Durch Fiete entwickeln sie Einfühlungsvermögen und lernen, auf ein Tier einzugehen und Rücksicht zu nehmen. Oft ist Fiete auch ein Türöffner bei Kindern, die sehr introvertiert sind. Vor allem ist Fiete aber ein Freund, der gerne kuschelt und Nähe und Vertrautheit gibt.“

Auch auf Regeln würden sich die Kinder dank des Hundes besser einlassen. Zum Beispiel wird nicht gerannt, wenn Fiete im Raum ist, und sie müssen ruhiger sein, weil Hunde eben ein viel besseres Gehör haben als Menschen. Zudem können sich die Kinder bei der gemeinsamen Arbeit mit Fiete besser konzentrieren. Konzentration und Regeln werden auch bei Spaziergängen geübt. Die Kinder dürfen Fiete halten, Kommandos geben und belohnen – aber sie tragen eben auch Verantwortung für ihn und müssen deshalb besonders im Straßenverkehr aufpassen. So lernen die Kinder mit dem Hund Verkehrsregeln und das Verhalten im Straßenverkehr.

Auch wenn eine Therapieeinheit für den Vierbeiner nicht länger als 30 Minuten dauert, erfordert es von ihn viel Konzentration. Deshalb wird auch bei Fiete auf eine gute Ausgewogenheit zwischen Therapiestunden und Freizeit geachtet. Also gibt es für Fiete eine Art Work-Life-Balance, damit er schwanzwedelnd zur Arbeit geht.

Das Kinderheim „Kleine Strolche“ wurde 2008 gegründet und ist eines der wenigen Häuser in Deutschland mit Spezialisierung auf schwer traumatisierte und medizinisch herausfordernde Kinder. Heute stehen insgesamt rund 70 Plätze für in Obhut genommene Säuglinge und Babys zur Verfügung, die zur Ruhe kommen können. Zudem können sich Geschwistergruppen zusammen sicher fühlen, seelisch erkrankte Kinder einen familienähnlichen Ort zum Aufwachsen finden oder Mütter mit ihren Kindern gemeinsam begleitet werden.

Wenn die Kinder ins Kinderheim „Kleine Strolche“ kommen, haben sie häufig nur einen Rucksack mit einigen persönlichen Dingen auf dem Rücken und ihr Lieblingsstofftier im Arm. Was sie jedoch immer dabeihaben, sind ihre oft schrecklichen Erinnerungen – vielmals an die Menschen, denen sie am meisten vertraut haben – die eigene Familie. Das Kinderheim unterstützt diese Kinder mit der Finanzierung von Therapien und Kinderprojekten. Jetzt kann sich der Verein über sein 100. Fördermitglied freuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich habe selbst eine kleine Tochter, und es ist mir und meiner Familie ein Bedürfnis, Kinder zu unterstützen, die nicht das Glück haben, in ihrer eigenen Familie behütet großwerden zu können“, sagt das neue Fördermitglied Martin Poplawski.

„Wenn Kinder nach schweren Misshandlungen, Vernachlässigungen oder sexuellem Missbrauch in eine Inobhutnahme kommen, wird die Grundversorgung wie Essen, Trinken und Kleidung vom Staat sichergestellt. Die Versorgung der Seele und die Verarbeitung des erlittenen Traumas durch Therapien wird allerdings unzureichend finanziert“, so Bernhard Schubert, Vorsitzender des Trägervereins. Oft würden viele wertvolle Monate und im schlimmsten Fall sogar Jahre verstreichen, in denen die Kinder nur betreut, aber nicht therapiert würden. Diese Zeit sei nicht nachzuholen, warnt er.

Bei den „Kleinen Strolchen“ und im kinderheimeigenen Therapiezentrum in Bücken können zeitnah verschiedene Therapien mit dem Einzug der Kinder starten. Diese Hilfsangebote planen und langfristig sichern zu können, sei jedoch nur mithilfe von Fördermitgliedern möglich. Ihre Zuwendungen würden konkret und direkt zur Unterstützung therapeutischer Angebote eingesetzt, wie Reittherapie, der motorischen Entwicklung unter anderem durch die Anschaffung spezieller Motorik fördernder Spielgeräte. Außerdem sind naturgestützte Therapien und Erlebnisse wichtig, die eine schöne Kindheit ausmachen. Dazu zählen auch ein Besuch im Zoo oder im Erlebnisschwimmbad.

Weitere Informationen: Internet: www.kinderheim-kleine-strolche.de/ helfen-und-spenden, Telefon: 04251 / 9837050