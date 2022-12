Gas und Glühwein wärmen Besucher und Beschicker des Syker Weihnachtsmarkts

Von: Gregor Hühne

Geschäftiges Treiben: Am Sonntag war mehr los als am Samstag. Einige Schausteller wünschten sich längere Öffnungszeiten. © Gregor Hühne

Die Besucher und Beschicker des Syker Weihnachtsmarktes hatten am Wochenende mit frostigen Temperaturen und teilweise wenig Kundschaft zu tun. Es überwog aber die schöne Dekoration und die wärmenden Lichter des Marktes, der mit musikalischen Einlagen und kulinarischen Köstlichkeiten lockte.

Syke – Von meist positiven Eindrücken haben die Besucher und Schausteller des Syker Weihnachtsmarkts am Wochenende gesprochen. Das ergab eine nicht repräsentative Umfrage unserer Zeitung vom Sonntag.

Einzig bei den Budenbetreibern in der etwas abseitigen Wendeschleife Mühlendamm/Schloßweide sah der Eindruck etwas anders aus. Abgelegen und mitunter munter unter sich beklagte sich beispielsweise der Weihnachtsmann vor Ort. Lange saß er dort auf einsamer Flur. Keine Kinder, keine Kunden, die frische Zuckerwatte naschen wollten. Ein anderer Platz, an dem mehr Kundschaft vorbeikommt, wäre ihm lieber gewesen. Gegen die Kälte behauptete er sich hingegen wacker. Drei Socken, dicke Schuhe und sein Mantel wärmten ihn. Außerdem trug er zwei Mützen.

Den Stand für Patchwork-Täschchen, kleinen Glöckchen und allerlei Weihnachtlichem betrieben Silvia Gabriel und ihre Tochter Andrea aus Bremen. „Besonders schön ist es, wenn es dunkel wird und die Lichter zur Geltung kommen“, schwärmte die Mutter. Gegen die Kälte half bei der Tochter eine Isomatte für die Füße, heißer Tee und die Zwiebeltechnik – also ganz viel Kleidung. „Da darf dann nichts runterfallen“, scherzte die Mutter.

Der Weihnachtsmann friert nicht. © Gregor Hühne

Sonia Riera Apel aus Bramstedt, die einen Atelier-Stand ihrer Kunst auf dem Weihnachtsmarkt betrieb, hatte einen besonderen Trick gegen Väterchen Frost: einen Mini-Gas-Heizer.

Ein weiteres Mutter-Tochter-Gespannt waren Jana Necasova und Simona, die früher lange in Syke lebten. Die Betreiberin lobte die Organisatoren des Marktes: „Die Stadt macht viel! Die Gebühren sind super. Der Schmuck, das ist alles toll. Aber vielleicht könnte es ein bisschen mehr Werbung sein.“ Viel Kundschaft hätten sie nämlich nicht. Einen Verbesserungsvorschlag hatte Jana Necasova für das kommende Jahr: Die Geschäfte sollten bis 20 Uhr geöffnet sein, anstatt bis 18 Uhr. Und der Markt sollte später starten: erst um 12, statt um 10 Uhr.

Das Besucheraufkommen fasste Inhaberin Susanne Henschel vom Nachbarstand dramatischer zusammen: „Es läuft beschissen!“ Am Rathaus wäre der Platz für sie vielleicht besser. Verglichen mit den Märkten vergangener Jahre sei dieses Jahr allgemein weniger los.

Deko und Gebäck: Jana Necasova (r.) und Tochter Simona. © Gregor Hühne

Die dennoch augenscheinlich vielen Besucher zog es derweil von weit und fern nach Syke. Unter ihnen beispielsweise Kathrin, die mit ihrem Mann auf der Durchreise von Bielefeld nach Okel ins Museum noch etwas Zeit in Syke totschlug: „Ich bin angenehm überrascht, über so viel Handwerkliches und nicht so viel Kommerz“.

Eine Frau aus Syke war am Sonntag das dritte Mal auf dem Syker Weihnachtsmarkt. Zusammen mit einer Freundin aus Achim besuchte sie den Auftritt des „Modernen Orchesters“.

Nicht fehlen durfte ein Stand der DLRG, Ortsgruppe Syke, die mit vielen tüchtigen Ehrenamtlern Bratwurst und Pommes für einen guten Zweck verkaufte. Und zwar sammelten und warben sie um Spenden. Ihr Ziel: eine neue Fahrzeughalle. Bisher teilen sich die Ehrenamtler eine mit dem THW.