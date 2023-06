Treffen der Kulturen beim zweiten Afrika-Tag in Syke

Von: Gregor Hühne

Vorbereitungsteam: (v.l.) Marita Thiel-Wolf, Aku Koffi und Michael Röder freuen sich auf den Festtag. © Gregor Hühne

Die Veranstalter planen das transkulturelle Fest für Samstag, 10. Juni, an der Bahnhofstraße 17 und umzu.

Syke – Massives Bevölkerungswachstum, Misswirtschaft und Stammeskriege zwischen Ethnien, die aus Sicht der meisten Europäer gleich aussehen macht noch immer für viele das Bild von Afrika aus. Dass der Kontinent mit seinen mehr als 50 Nationen mehr zu bieten hat als Konflikte und Bodenschätze, sondern auch reich ist an Kultur und Kunst, kommt der Wirklichkeit schon näher. Um auf die vielen positiven Aspekte aufmerksam zu machen und um Vorurteile gegenüber Menschen aus Afrika abzubauen, plant der Jugendtreff Intakt einen zweiten Afrika-Tag in Syke am Samstag, 10. Juni, an der Bahnhofstraße 17.

Der erste und vorerst letzte Afrika-Tag war im Jahr 2018. Wegen der Corona-Maßnahmen musste die als Reihe geplante Veranstaltung pausieren. Marita Thiel-Wolf aus der Vorbereitungsgruppe freut sich, dass der Tag nun stattfinden kann, und erinnert sich an das Fest 2018. Das kam damals so gut an, dass sie ein zweites planten.

Das transkulturelle Zusammenkommen entstand einst aus dem Internationalen Sommerfest heraus, das bereits 2010 in Syke Premiere feierte. Jedes Jahr sollte eine andere Region oder ein anderes Land im Mittelpunkt stehen, berichtet Thiel-Wolf.

Zwar soll laut Intakt-Leiter Michael Röder am Afrika-Tag das Feierliche, Kulinarische und Kulturelle im Mittelpunkt stehen, dennoch soll es am Rande auch politisch werden. So werde es Möglichkeiten geben, sich über die politische Situation aus dem Nachbarkontinent sowie über die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort zu informieren.

Von Vorurteilen gegen sich und ihren Erfahrungen aus dem Syker Alltag berichten beim Pressegespräch Abdi Awaale Musse und Ahmed Malek. Die beiden machen eine Lehre. Musse kam im Jahr 2016 nach Deutschland, spricht fließend Deutsch und absolviert eine Ausbildung als Elektromechaniker. Er berichtet beispielsweise, dass viele Menschen, die ihn zum ersten Mal treffen, zunächst nur Schlechtes von Afrikanern denken und mit Afrika in Verbindung brächten.

Auch Malek, der 2015 nach Deutschland migrierte und die Sprache fließend beherrscht, berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Viele brächten ihn und andere Schwarze zunächst mit Drogenhandel in Verbindung – früher auch die Polizei. So sei er zwischen 2016 und 2019 häufig anlasslos kontrolliert worden, berichtet er. Durchaus rund zweimal pro Woche. Seit 2019 sei ihm das nicht mehr widerfahren.

Aku Koffi aus dem Orga-Team lebt seit 1997 in der Bundesrepublik. Deutsch spricht die Frau aus Togo nahezu nicht. Sie fühlte sich oft mit ihrem Mann einsam hier – ohne Familie. Doch seit den großen Fluchtbewegungen 2015/16 habe sich das geändert. Zwar gab es auch davor andere Afrikaner in Syke, doch sprechen viele andere Muttersprachen. Allein in ihrer Heimat Togo gibt es Dutzende.