Im Zweifel lieber die 112 wählen

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht in jedem Fall die erste Wahl

+ Die 112 sollte nur „in lebensbedrohlichen Fällen“ gewählt werden. Foto: Nicolas Armer/dpa

Syke - Von Hans Willms. Der Tod kam in der Nacht. Vermutlich war es Herzversagen, denn noch am Abend zuvor hatte der Syker starke Schmerzen in der Brust und im Rücken verspürt. Der Arzt des allgemeinmedizinischen Bereitschaftsdienstes war zwar vor Ort, überprüfte Blutdruck und Puls, konnte aber keine Unregelmäßigkeiten feststellen. „Vielleicht hätten wir besser die 112 rufen sollen“, meint ein guter Freund. Mit Vorwürfen gegen den behandelnden Arzt, ein Chirurg aus dem Raum Achim, hält er sich zurück, aber so ganz nachvollziehen kann er nicht, weshalb der Mediziner seinen Freund nicht ins Krankenhaus überwiesen hat.