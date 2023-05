Zwei Ur-Barrier zeigen auf Bildtafeln „Barrien früher“

Stolz auf die Umsetzung ihrer Idee: Manfred Nienaber (l.) und Uwe Wehrenberg. © Michael Walter

Wie ihr Ort in alten Zeiten ausgesehen hat, wollen Manfred Nienaber und Uwe Wehrenberg den Einwohnern und Passanten jetzt bildlich vor Augen führen. Unter dem Titel „Barrien früher“ haben sie an drei Standorten im Ortskern Tafeln mit alten Fotos installiert. Und zwei weitere sind in Vorbereitung.

Barrien – Nienaber und Wehrenberg machen das ausdrücklich als Privatinitiative. „Wir sind beide Ur-Barrier, und uns interessiert das selber ja auch“, sagt Uwe Wehrenberg. Auf die Idee gekommen sind beide ziemlich gleichzeitig, aber unabhängig von einander. Als sie – jeder für sich – mit dem Rad unterwegs waren und in Neubruchhausen auf ähnliche Tafeln stießen. Mensch, das wäre doch auch was für Barrien, hatten beide da gedacht. Und als später zwischen ihnen die Sprache darauf kam, rannte einer beim anderen die sprichwörtlichen offenen Türen ein.

Gewohnter Anblick um 1950: Da wurden Heu und Stroh noch regelmäßig mit dem Ochsenkarren durch den Ort transportiert. Hier am alten Hof Wehrenberg. © -

Ein öffentlicher Aufruf nach dem Motto „Wer hat noch alte Fotos?“ brachte nicht die erhoffte Resonanz, aber den Anfang. Die örtlichen Heimat-Chronisten Wilfried Meyer und Heiner Büntemeyer sowie Stadtarchivar Hermann Greve stellten weiteres Bildmaterial und – wichtiger – die nötigen Informationen darüber zur Verfügung. Und dann machten sich Wehrenberg und Nienaber an die Arbeit: Was davon wollen wir zeigen? Was nicht? In welcher Kombination? Und an welcher Stelle?

Am Ende stand ein Plan. Und für die Umsetzung in die Tat bedurfte es Geld. Also ging Manfred Nienaber im Ort Klinken putzen. Einen Teil gaben Volksbank, Kreissparkasse sowie die örtlichen Unternehmer Jörg Pedersen und Jürgen Zelle dazu. Den Rest übernahmen Wehrenberg und Nienaber aus eigener Tasche.

Wetten, die Stadt gäbe was drum, wenn die B 6 heute noch dieses Profil hätte? Mit Platz für Autos, Bäume und auf jeder Seite für je einen separaten Radweg und Fußweg? © -

Die ersten drei von insgesamt fünf Tafeln stehen jetzt. Auf dem Parkplatz der Kreissparkasse, vor dem Alten Rathaus und vor der Grundschule an der Wassermühle. Zwei weitere sind in Arbeit: oben auf dem Krusenberg und am Barrier Bahnhof. Die Plätze sind so ausgewählt, dass der Blick des Betrachters immer in die Richtung geht, die der Perspektive der Fotos entspricht. Sodass der Vergleich „damals – heute“ mit einem Augenaufschlag möglich ist.

Mit Unterbrechungen mehr als ein Jahr haben die beiden Barrier daran gearbeitet. „Das war einfach schön, wie wir uns damit auseinandergesetzt haben“, blickt Wehrenberg zurück. „Als wir die Bilder gesichtet haben, sind viele Erinnerungen wieder hochgekommen.“ An Dinge, die die beiden Ur-Barrier schon fast vergessen hatten. Oder die sie selber gar nicht wussten. „Barrien hat mal acht Kneipen gehabt. Eines der größten Gasthäuser stand an der heutigen B 6, praktisch direkt gegenüber von unserem alten Hof. Das war mir selber völlig neu“, sagt Wehrenberg. Und Manfred Nienaber hakt ein: „Wir haben das natürlich auch gemacht, um den Jungen zu zeigen: So war das früher hier.“ Und um zu verdeutlichen, was er meint, zeigt er auf altes Luftbild, dass den Bereich um die heutige Krusenberg-Kreuzung zeigt. „Hier haben wir früher auf der Straße Fußball gespielt.“