Für zwei Abende in Amerikas Theater-Mekka versetzt

Syke / Diepholz - Von Detlef Voges. Tänzerinnen, die in knappen, silbernen Kleidern über die Bühne wirbeln und dabei intensiv „Live und ganz in Farbe“ aus dem Musical „Catch me if you can“ singen – der Auftakt passte zu Sykes erster Broadway-Nacht am Freitagabend im Theater. Was folgte, war für die etwa 350 Zuschauer eine gut dreistündige, farbige Reise durch die Musical- und Popmusikwelt mit Gesang, Tanz und Stepptanz.

Die Musicalrevue „A Broadway Night“ hatte der Regisseur und Musicaldarsteller Markus Sobota von der Oldenburger Stage Akademie gemeinsam mit der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz inszeniert. Eine Herausforderung bei über 70 Darstellern. Das Besondere an dieser Show war aber die enge Zusammenarbeit von professionellen Musicalakteuren der Oldenburger Stage Akademie mit zehn jungen Eleven der Syker Kreismusikschul-Musical AG.

Die Syker Akteure im Alter zwischen 13 und 16 Jahren erlebten mit „A Broadway Night“ ihre Bühnen-Premiere und durften von Amerikas Theater-Mekka Broadway träumen.

Regisseur Sobota gewährte den jungen Sykerinnen Emese Dömötör, Katja Korobko, Renee Lührs-Schulten, Rozas Maureen Schulten, Malina Lutterbach, Maschal Naim, Svenja-Pauline Otterstedt, Lorena Sodtke, Anicia Stehmeier und Sandra Hofstaetter Raum zur Entfaltung in Gesang, Tanz und Moderation, in Gruppen- wie in Soloauftritten. Mit dem langsamen Ablegen der Nervosität fanden die Mädchen auch ihren Part auf der Bühne, etwa beim „Farbenspiel des Windes“ aus dem Musical „Pocahontas“, „Mamma Mia“ aus dem gleichnamigen Musical oder „Bust your Windows“ von Jazmine Sullivan.

Darüber hinaus baute Sobota die jungen Damen der Syker Musical AG auch sensibel in Auftritte mit ihren professionellen Kolleginnen und Kollegen aus Oldenburg ein. Das Ensemble der Stage Akademie trug an diesem Abend den Hauptpart der Musikrevue. Die „Broadway Night“ präsentierte den Musicalfans eine breite Palette von bekannten Liedern aus Inszenierungen wie „Les Miserables“, „Elisabeth“, „Miss Saigon“, „Grease“ oder „Chicago“.

Der Abend lebt von der Abwechslung

Im Musical „Les Miserables“ konnten die Akteure dabei aus dem breiten musikalischen Angebot fischen. Etwa im Solo-Song „Only my own“ oder als beeindruckendes, mehrköpfiges Ensemblestück „At the End of the day“.

Gesanglich anspruchsvoll zeigten sich die Songs „Wenn ich tanzen will“ und „Die Schatten werden länger“ aus dem Musical „Elisabeth”.

Der Abend lebte von der musikalischen Abwechselung und der unterhaltsamen Inszenierung auch in den Bereichen Pop und Swing mit Anleihen bei den Spice Girls und dem Rat Pack (Sinatra, Martin und Davis) à la „Lady is a tramp“ und „Something stupid“. Da mischte Sobota selbst mit.

Neben den modernen Musicals durften sich die Zuschauer auch an älteren Klassikern erfreuen. So an „Summer Night aus „Grease“ (1972) mit den wippenden, farbenfrohen Röcken und Petticoats der Darstellerinnen oder „Anything Goes“ von 1934 mit wunderbaren Melodien von Cole Porter. Beides Auftritte, die auch von der Choreografie lebten, bei Anything Goes“ sogar mit Stepptanz. Der „Cell Block Tango“ aus dem Musical „Chicago“ setzte hier besondere Aktente. Die harten Knast-Damen präsentierten sich musikalisch frech und ungemein sexy.

Zum temporeichen Finale und zur Musik von Udo Jürgens „Ich war noch niemals in New York“ stand das gesamte Ensemble noch einmal auf der Bühne und transportierte Spielfreude.

Die Inszenierung, wiederholt am Sonnabend im Diepholzer Theater vor 125 Zuschauern, bot in ihrer Stärke, der Vielfalt und dem geballten Sound, auch ihre Schwäche. Drei Stunden Musical-Musik und Pop, zumal teilweise gesanglich überhöht und instrumental stark untermalt, sind ein hartes Brot.

Eine Fortsetzung verdient das gemeinsame Projekt von Stage Akademie und jungen Akteuren. So können positive Weichen gestellt werden.