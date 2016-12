Zusammenrücken in der Weihnachtsstube

„Heiligabend nicht allein“: Rund 70 Besucher nutzen Angebot von Awo-Trialog und Syker Kirchengemeinden

+ Bei der Aktion „Heiligabend nicht allein“ waren im Gleis 1 auch (von links) Carina (15), Tabea (14), Mariella (12) und Amelie-Sophie (8) dabei. - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Dieter Niederheide. Ein großer Tannenbaum, herrlich weihnachtlich geschmückt, mit Süßigkeiten aller Art eingedeckte Tische, fleißige Helferinnen und Helfer und etwa 70 strahlende Gesichter waren am Heiligabend die äußeren Zeichen in der gemütlichen Weihnachtsstube im Gleis 1.

Gerade an Heiligabend kann Einsamkeit ganz besonders bedrückend sein. Die Awo-Einrichtung Trialog und die Syker Kirchengemeinden bieten gemeinsam diese Weihnachtsstube an, damit an diesem Tag niemand allein bleiben muss. Und es werden immer mehr, die dieses Angebot annehmen und sich ab dem frühen Nachmittag im Gleis 1 am Bahnhof mit anderen Menschen treffen. Die Schwellenängste der Anfangsjahre sind überwunden.

Hauptorganisatorin Carola Gähler (stellvertretende Leiterin Awo-Trialog) und Gabi Klein, die gute Fee im Gleis 1, bestätigen im Gespräch mit der Kreiszeitung, dass es nach wie vor einen Aufwärtstrend gibt und die Besucher nicht nur aus Syke, sondern auch aus den Nachbargemeinden kommen.

2008 gab es erstmals so eine Weihnachtsstube in Syke, damals noch im Gemeindehaus an der Christuskirche. Dann kam der Wechsel ins Gleis 1. In diesem Jahr wurde zusammengerückt, und es war ein stetiges Kommen und Gehen.

Schon zum Kaffeetrinken war die Weihnachtsstube voll. Pastorin Gisela Freese sang nach der Andacht mit den Besuchern Weihnachtslieder und es wurden Geschichten gelesen.

Unter den Kindern, die mit Eltern oder ihren alleinerziehenden Müttern gekommen waren, war auch Amelie-Sophie (8), die eifrig schöne bunte Weihnachtsmotive malte.

Am späten Nachmittag gab es ein musikalisches Geschenk in Form weihnachtlicher Lieder von Renate Heitmann (79) an der Veeh-Harfe, Silke Kliem (49) mit der Gitarre und Anica Feierabend (14) auf der Blockflöte.

Auch an ein Abendessen war gedacht. Gabi Klein hatte Kartoffelsalat zubereitet, dazu gab es Würstchen. Manch ein Reisender konnte gerne mit zulangen. Und was übrig blieb, konnten sich die Gäste einpacken und mit nach Hause nehmen.

Verteilt wurden auch nette Geschenke – sowohl an Erwachsene als auch an Kinder. Gabi Klein erklärte, sie sei dankbar, dass es auch in diesem Jahr wieder Spender gegeben habe, die die Veranstaltung unterstützten.