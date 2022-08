Zum Energie sparen: Stadt will in den Sporthallen das warme Wasser abdrehen

Von: Michael Walter

Luxusgut warmes Wasser: Bleiben die Duschen in den Syker Turnhallen künftig kalt? © Pixabay

Wie kann die Stadt angesichts explodierender Preise Energiekosten sparen? Diese Frage rückt nach dem Ende der Sommerpause jetzt in den Mittelpunkt der politischen Beratung. Erstmalig befasst sich am Donnerstag der Bauausschuss des Rats damit.

Syke – Die Stadtverwaltung hat im Vorfeld sämtliche städtischen Einrichtungen vom Kindergarten bis zur Kläranlage auf mögliche Einsparpotenziale überprüft und daraus ein Sparpaket aus insgesamt 17 Punkten erarbeitet, die jetzt zur Diskussion stehen. Mindestens einer davon ist nicht ohne Brisanz, weil mit möglichen Gesundheitsgefahren verbunden: das Abschalten der Warmwasserversorgung in den städtischen Sporthallen.

Krankheitsrisiko steigt

Werden Warmwasser-Anlagen kalt, können sich leicht Legionellen vermehren. Das sind Bakterien, die die sogenannte Legionärskrankheit verursachen. Eine besondere Form der Lungenentzündung, die unbehandelt schnell tödlich endet. Noch häufiger lösen sie das – allerdings weit harmlosere – Pontiac-Fieber aus.

Die Stadtverwaltung ist sich der Legionellengefahr bewusst und weist in ihrer Beschlussvorlage ausdrücklich darauf hin: Reduziert man lediglich die Temperatur und macht das warme Wasser einfach etwas weniger warm, steigt die Legionellengefahr. Schaltet man das warme Wasser aber völlig ab, „besteht eine deutlich geringere Gefahr von Legionellenbildung“, heißt es da. Daher schlägt sie hier die Radikalkur vor.

Politik sieht den Vorschlag kritisch

In Bremen wird das bereits so gemacht. Allerdings mit zweifelhaftem Erfolg. An einzelne Sportanlagen sind die Duschen inszwischen komplett gesperrt. Mit Hinweis auf die Legionellengefahr „dürfen die Duschen auch nicht mit Kaltwasser benutzt werden“, informiert etwa der Kreissportbund Bremen-Nord.

„Diese Problematik ist mir nicht bekannt“, sagt Peter Hübner vom städtischen Bauamt. „Ich erwarte eine spannende Diskussion im Ausschuss“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Wilken Hartje. „Das ist aber erst der Aufgalopp zur Beratung.“ Abgesehen vom Thema Legionellen findet er: „Das Warmwasser abdrehen heißt auch dem Sport vor die Füße treten.“ Persönlich glaubt er, im Warmwasser auch nicht den größten Energiefresser zu sehen.

SPD-Fraktions-Chef Peter Jahnke hat eine deutlichere Meinung: „Das Warmwasser abdrehen ist Blödsinn! Das gesundheitliche Risiko ist viel größer als der Spareffekt. Ich würde das daher nicht befürworten und glaube, dass ich dafür auch den Rückhalt der Fraktion erhalten werde.“

„Das geht gar nicht!“

Marlene Früchtenicht (FWG) sieht auf der praktischen Seite ein ganz anderes Problem: Nur mit Kaltwasser duschen heißt im Endeffekt eher überhaupt nicht duschen. „Und im Herbst und Winter werden die Leute dann reihenweise krank, weil sie verschwitzt nach draußen gehen. Das will ja auch keiner.“ Vielleicht müsse man da zwischen Schulsport und Erwachsenensport stärker differenzieren.

Reinhard Hansemann (FDP) sieht ebenfalls zuerst die pragmatische Seite: „Draußen Frost und dann kalt duschen? Das geht gar nicht!“ Ergo: „Das warme Wasser muss bleiben.“

Inga-Brita Thiele (Grüne) sieht den Verwaltungsvorschlag ebenfalls kritisch: „Da ist schon noch Diskussionsbedarf. Man muss nicht an jeder Stelle um jeden Preis sparen.“ Neben der Frage nach der Legionellengefahr und dem Faktor „dem Sport vor die Füße treten“ sei zum Beispiel auch noch gar nicht klar, wieviel das Abstellen des Warmwassers überhaupt bringt. Eine Frage, die auch die Stadtverwaltung derzeit nicht beantworten kann. Peter Hübner: „Ich glaube nicht, dass das schon jemand durchgerechnet hat.“

Bauausschuss

Donnerstag, 1. September, 17 Uhr im Ratssaal.