Zukunftstag in der Pflegeschule der Kliniken des Landkreises Diepholz

Zukunftstag in der Pflegeschule: David und Sebastian (beide 11) probieren abwechselnd, wie es sich anfühlt, wenn man sein Trinken im Schnabelbecher angereicht bekommt, beziehungsweise wenn man es selbst jemandem anreichen muss. © Michael Walter

Großen Aufwand betrieben gestern die Azubis des zweiten Jahrgangs der Pflegeschule der Kliniken des Landkreises Diepholz am Pflegekompetenzzentrum in Syke. Für den Zukunftstag hatten sie die Rollen getauscht und waren selbst Gastgeber, Mentoren und Instruktoren für 17 Schüler aus fünften bis neunten Klassen verschiedener Schulen im Landkreis.

Syke – „Sie sehen übrigens ganz entzückend aus“, höre ich die Stimme. Martina Pleuß, der sie gehört, kann ich nicht sehen. Denn ich habe eine Maske vor den Augen. Rosa. Und mit Flamingos drauf. Gut, dass es davon keine Fotos gibt. Hoffentlich.

Es ist Zukunftstag in der Pflegeschule der Kliniken des Landkreis Diepholz. 115 junge Erwachsene werden dort aktuell in Pflegeberufen ausgebildet. Die Azubis des zweiten Jahrgangs haben heute mal die Rollen getauscht: Sie sind Gastgeber, Mentoren und Instruktoren für zusammen 17 Schüler aus den Jahrgängen 5 bis 9 aus verschiedenen Schulen im Landkreis. In klassenübergreifenden Arbeitsgruppen haben sich die Azubis fünf Stationen ausgedacht, an denen ihre jungen Besucher selbst erleben können, was ein Beruf im Pflegebereich alles sein kann und worauf es dabei eigentlich ankommt.

Eine davon ist so eine Art Sinnes-Parcours: Es geht dabei um die Arbeit mit Blinden. Die Schüler können dort am eigenen Leib probieren, wie es ist, wenn man geführt durch einen Flur geht und buchstäblich nicht die Hand vor Augen sieht. Oder worauf es ankommt, wenn man umgekehrt selber einen Blinden führen soll.

Blindenführung: Hugo (13) muss sich darauf verlassen, dass seine Begleitung alle Hindernisse ansagt. © Michael Walter

Wenn man nichts sehen kann, sind die anderen vier Sinne umso stärker gefordert, ist ein Gedanke, den diese Station verdeutlichen soll. Dazu haben sich die Azubis einen Riech-, Tast- und Schmecktest ausgedacht. Den probiere ich gerne im Selbstversuch aus – daher die Flamingo-Maske, die aus unerklärlichen Gründen übrig war. Keiner der Jugendlichen wollte die aufsetzen. Seltsam.

„Vor Ihnen ist jetzt eine kleine Schüssel“, sagt eine der Auszubildenden zu mir. Ich strecke die Hand aus: „Tiefer! Noch etwas...“ – Ah ja: Da ist der Rand. Ich soll rausfinden, was da drin ist. Es ist klein und hart. Die eine Seite ist glatt und gibt unter Druck etwas nach, klebt dann auch ein kleines bisschen. Die andere ist hart und bröselig. „Ein Schoko-Keks?“ Richtig! Es riecht auch nach Schokolade. Und schmeckt auch so. Nacheinander ertaste und errieche ich Lavendel, Mandarinenstückchen, eine Zitrone und frische Minze. Eine Waschmaschine hab ich trotzdem nicht gewonnen.

Ich darf den Flamingo wieder flattern lassen und bin ganz beeindruckt: Als Dauerheuverschnupfter rieche ich normalerweise nicht viel. Dachte ich immer.

Die Azubis vom zweiten Ausbildungsjahr haben die einzelnen Stationen vorbereitet. Hier: Verbände anlegen. © Walter

Pflegeberufe sind unglaublich vielseitig und unterschiedlich, macht der Rundgang durch die Pflegeschule schnell klar. Im Nebenzimmer ist ein anderer Parcours aufgebaut, der die Schüler bewusst an ihre Grenzen bringen soll: Es geht darum, auf weichem, unwegsamen Grund wie Matten oder verknüllten Decken mit Rollstuhl, Rollator oder Gehbock voranzukommen. Martina Pleuß ist die Ausbildungsleiterin des zweiten Jahrgangs. „Unsere Schüler lassen wir auch mal mit Rollstuhl und Rollator zum Einkaufen in die Stadt gehen, damit sie das am eigenen Leib erfahren. Heute haben wir nicht die Zeit dazu, deshalb muss es diese Simulation hier tun.“

Denn alle Schüler durchlaufen in Gruppen alle Stationen. Und da warten noch Puls- und Blutdruck messen auf sie, Verbände wechseln und dabei alle Hygienemaßnahmen beachten, und schließlich die klassische Altenheim-Situation: anderen Menschen Essen und Trinken anreichen. Die Schüler üben wechselweise beides: den aktiven und den passiven Part.

Ein ganz schöner Aufwand, den die Pflegeschule da betreibt. „Wir machen das ganz bewusst“, sagt Florian Breitenstein. Er ist der Pflegedienstleiter der Kliniken des Landkreises. „Weil wir genauso vom Fachkräftemangel betroffen sind wie alle anderen.“ Hier beim Zukunftstag will das Team um Pflegeschulleiterin Aenne Christensen die Weichen stellen, um möglichst früh junge Menschen für diese Laufbahn zu interessieren.