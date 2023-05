Die Windkraft – Der Schlüssel zur Energiezukunft

Von: Anke Seidel

Der Windpark Albringhausen © Andy Zumaya

Auf einem Infoabend haben die Freien Wähler im Kreis Diepholz über Chancen und Zwänge der Energiewende gesprochen. Mit dabei: der Landkreis und Westwind.

Twistringen – Fast zwei Jahrhunderte war Jules Verne seiner Zeit voraus: Schon 1874 prophezeite der französische Schriftsteller, dass in der Zukunft Wasser und Strom die Energieversorgung der Erde sichern. Jetzt arbeiten Politik und Wirtschaft mit Hochdruck an erneuerbaren Energiequellen. Mit welchen Chancen, Hürden und Zwängen die Wende verknüpft ist, erläuterten auf Einladung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) im Landkreis Diepholz am Montag drei Referenten in der Twistringer Penne.

Dank Windenergie: Landkreis Diepholz ist Stromexporteur

Rund 50 Interessierte begrüßte FWG-Fraktionsvorsitzender Hermann Schröder. Eine Erkenntnis des Abends: Wasserstoff könnte schon in wenigen Jahren ins Erdgasnetz des Landkreises eingespeist werden. Die Voraussetzungen sind gut, weil der Landkreis an einem Knotenpunkt für Versorgungsleitungen liegt und über viele Windkraftanlagen verfügt.

Fundierte Fakten stellten Christian Meindertsma und Gerrit Bokelmann vom Kirchdorfer Unternehmen Westwind vor. Doch zunächst erläuterte Erster Kreisrat Jens Hermann Kleine Vorgaben der Raumordnung und Baugesetzgebung. Im Flächenlandkreis Diepholz könnten 540 Hektar mit Photovoltaik-Anlagen bebaut werden – theoretisch.

Aber: „Wir leben in einem hochregulierten Land und es ist nicht so einfach, Photovoltaik-Anlagen in die Landschaft zu stellen“, betonte der Erste Kreisrat und erklärte die Rechtslage, die Bedeutung von Vorrangflächen für die Landwirtschaft, die Planungshoheit der 15 Kommunen im Landkreis sowie die enorme Dynamik der Gesetzgebung auf Landes- und Bundesebene.

FWG-Fraktionsvorsitzender Hermann Schröder (links) begrüßte rund 50 Interessierte in der Twistringer Penne. © Seidel, Anke

Jens Hermann Kleine erläuterte, warum eine effektive Lösung nur durch große PV-Einheiten zu erreichen ist. 20 größere Anlagen seien bereits am Netz. Deren Leistung wird aber um ein Vielfaches von der Windkraft getoppt: 452 Anlagen mit einer Nennleistung von 1 500 Megawatt produzieren Strom im Landkreis. „Das ist richtig viel!“, so der Erste Kreisrat, „wir exportieren Strom“. Deshalb kam er zu dem Schluss: „Die Zukunft liegt im Wesentlichen in der Windkraft.“

Nach Landesvorgabe sollen 1,78 Prozent der Kreisfläche mit Windkraft belegt werden. Bisher sei in den kommunalen Flächennutzungsplänen insgesamt ein Prozent ausgewiesen, hieß es.

Bau von Windkraftanlagen ‒ ein schneller Prozess dauert immer noch 3 bis 5 Jahre

Die Kirchdorfer Firma Westwind installiert seit 25 Jahren solche Anlagen – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Australien und anderen Ländern, so Prokurist und Projektleiter Christian Meindertsma. Bisher hat Westwind 58 Windparks mit 222 Anlagen (Gesamtleistung: 543 Megawatt) errichtet, die jährlich eine Million Megawattstunden Strom produzieren. Bis 2023 sind 38 Windparks mit 200 Anlagen geplant.

Ganz praktisch erläuterte Christian Meindertsma den Weg von der Standort-Auswahl über den Bau bis zum Betrieb, den Westwind oft selbst übernimmt. Das Verfahren braucht Zeit: Schnell sei eine Zeitspanne zwischen drei und fünf Jahren, so der Projektleiter. Es könne aber auch schon mal 13 Jahre dauern: „Das ist gruselig.“

Deshalb ist Repowering, also das Ersetzen alter Anlagen durch leistungsstärkere, ein wichtiger Faktor. Im Windpark Albringhausen II mit seinen 17 Anlagen könne die erzeugte Strommenge dadurch verfünffacht werden, hieß es. „Die Anlage kann 5 000 Haushalte mit Strom versorgen“, erfuhren die Teilnehmer. Aber eine direkte Versorgung – beispielsweise ausschließlich für Bassumer Bürger – sei rechtlich nicht möglich: „Der Strom wird ins allgemeine Netz eingespeist“, so Christian Meindertsma. Und das sei sinnvoll so, weil die Versorgung auf diese Weise auch zu Zeiten regionaler Windflauten und leerer Speicher gesichert sei.

Welche Bedeutung hat Wasserstoff? Derzeit liege die globale Jahresproduktion bei 50 Millionen Tonnen, so Gerrit Bokelmann, ebenfalls Projektleiter bei Westwind: „Angebot und Nachfrage steigen.“ Landwirtschaft und Schwerlasttransport sowie die Autoindustrie in Asien hätten großes Interesse. Auch Stahlhütten wollen demnach auf grünen Wasserstoff umstellen.

Der Projektleiter erklärte, wie in einem Produktionscontainer mit 280 Litern Wasser pro Stunde sowie grünem Strom der Treibstoff für 13 Lastwagen oder 90 Autos pro Tag erzeugt werden kann. Westwind wolle in seinen Projekten überschüssigen Strom einsetzen – also Windstrom, der zu bestimmten Zeiten nicht mehr ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Westwind plant einen großen Windpark am Dümmer mit Wasserstoffhub.

Die Zuhörer erfuhren, dass häusliche Heizungssysteme einen Wasserstoff-Anteil verkraften können und dass einige Erdgasleitungen schon voll auf Wasserstoff umgestellt sind. Gerrit Bokelmann stellte weitere geplante Umstellungen vor (2024, 2028, 2030), von denen der Landkreis profitieren könnte.