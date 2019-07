Arzt Stephan Waldinger hört Ende des Jahres auf - doch die Zukunft in Barrien ist Rosa

Nachfolgerin steht schon bereit

+ © Frank Jaursch Stephan Waldinger schließt Ende des Jahres seine Praxis an der Verdener Brake – und freut sich auf seinen Ruhestand. © Frank Jaursch

Wenn es um die ärztliche Versorgung auf dem Land geht, ziehen in einigen Kommunen in Niedersachsen dunkle Wolken auf. Händeringend suchen Gemeinden und Städte nach Medizinern, die sich in den Dienst der Opfer von grippalen Infekten, Zeckenbissen und Hexenschüssen stellen. Während so mancher Patient andernorts schwarz sieht, ist die Zukunft in Barrien Rosa – und zwar in doppeltem Wortsinn.