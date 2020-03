Für die Zukunft ist Fantasie gefragt

Kirchenkreis Syke-Hoya plant Workshops

Syke - Von Horst Meyer. Fantasie war ein viel verwendeter Begriff in der Sitzung der Kirchenkreissynode in Syke. Geändertes Kirchenrecht bescherte dem bisherigen Kirchenkreistag einen neuen Namen, den selbst Hans Bockhop als Vorsitzender noch nicht vollständig verinnerlicht hatte. Die Inhalte blieben dagegen wie bisher. Zentrales Thema des Abends: „Auf dem Weg in die Zukunft – Prozesse für die Weiterentwicklung der Kirche in unserer Region“.