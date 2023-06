Zukunft der Apotheken in Gefahr

Von: Anke Seidel

Am Mittwoch werden 99 Prozent der Apotheken in den Landkreisen Diepholz und Nienburg geschlossen bleiben. Wer dringend Medikamente braucht, kann sich aber darauf verlassen, dass die Notdienst-Apotheken geöffnet haben werden. © Monika Skolimowska/dpa

Immer weniger Einnahmen, immer höherer Aufwand: Protesttag für 14. Juni geplant

Landkreis Diepholz – Selbstständige Apotheker sind in großer Sorge. Weil sie immer weniger Einnahmen haben und immer höheren Aufwand betreiben müssen, haben sie Angst um ihre Zukunft. Mit einem bundesweiten Protesttag wollen sie am Mittwoch ein klares Zeichen setzen, um ein Apothekensterben zu verhindern. Daran will sich die überwiegende Zahl der Apotheker im Landkreis Diepholz beteiligen. Für einen Notdienst ist aber flächendeckend gesorgt – wie an einem Wochenende.

„Dieser Streik ist unbedingt notwendig“, erklärt Harro Kunz, Inhaber der Schlossapotheke an der Hauptstraße und der Schlossapotheke am Famila-Markt in Syke. Seit einem halben Jahrhundert wirkt der 84-Jährige als selbstständiger Apotheker – und stellt fest: „Die Lage war noch nie so schwierig wie heute!“ Seitdem Online-Apotheken um Kunden werben, ist die Abgabe ärztlich verschriebener Medikamente, also auf Rezept, zur Haupteinnahmequelle geworden.

Deutscher Markt für Hersteller uninteressant

Bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sind die Preise staatlich reguliert. In diesem Jahr hat der Bund den sogenannten Kassenabschlag, den die Apotheken den gesetzlichen Krankenkassen zahlen müssen, für zwei Jahre von 1,77 Euro auf zwei Euro erhöht. Experten zufolge müssen sie damit im Schnitt eine jährliche Belastung von 6 500 Euro tragen.

„Die Handelsspannen sind immer wieder gekürzt worden“, blickt Harro Kunz zurück, „wir haben die letzte Erhöhung der Spanne im Jahr 2013 gehabt“. Es seien die Krankenkassen, die Vorgaben bestimmen – mit gravierenden Folgen, weil es so gut wie keine Arzneimittelhersteller mehr in Deutschland gibt. Die meisten Medikamente kommen aus Indien oder China. Für den akuten Medikamentenmangel in Deutschland sieht Harro Kunz vor allem einen Grund: „In anderen Ländern ist das Preisniveau für Medikamente sehr viel höher. Deshalb verkaufen die Hersteller sie lieber nach Skandinavien, England oder in die USA“, erklärt der Syker Apotheker – und beschreibt die Folgen: „Nach Deutschland liefern sie nur, wenn sie was übrig haben.“

Mit Verbitterung in der Stimme stellt der erfahrene Syker Apotheker fest: „Heute ist es ja schon Normalität, dass ein Medikament nicht verfügbar ist.“

Weil die Apotheker dem Patienten nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt eine Alternative herausgeben dürfen, hat sich die Bearbeitung eines Rezepts nach Auskunft von Harro Kunz verfünffacht: „Versuchen Sie mal, telefonisch einen Arzt zu erreichen...“ Die Folge: Der Personalbedarf in den Apotheken ist gestiegen – und damit auch die Summe der Personalkosten. Hinzu komme die immer weiter ausufernde Bürokratie.

„Europaweit liegt der Durchschnitt bei 32 Apotheken auf 100 000 Einwohner, in Deutschland sind es nur noch 22!“

Der 84-Jährige spricht von „massiven Problemen“, die zu immer mehr Schließungen führen würden. Bundesweit habe es 2015 noch 21 602 Apotheken gegeben, im vergangenen Jahr seien es nur noch 18 068 gewesen. Und die Apothekendichte sei in Deutschland mittlerweile schlechter als in vielen anderen europäischen Ländern: „Europaweit liegt der Durchschnitt bei 32 Apotheken auf 100 000 Einwohner, in Deutschland sind es nur noch 22!“ Die Entwicklung werde auf dem Rücken der Patienten ausgetragen, die immer weitere Wege in Kauf nehmen müssten.

Unter den aktuellen Bedingungen findet Harro Kunz keinen Nachfolger. Von den acht approbierten Apothekerinnen unter seinen 40 Mitarbeitern möchte keine die Schlossapotheken in Syke übernehmen.

Für Christian Niehaus, Inhaber der Schlossapotheke in Diepholz, ist das keine Überraschung. „Ein großes Problem ist der Kostendruck. Er ist noch nie so hoch gewesen.“ Der Diepholzer Apotheker beteiligt sich an der Aktion am Mittwoch, wobei er seinen Kunden ganz bewusst erklärt: „Das ist ein Protesttag und kein Streik. Alle Notdienstapotheken haben geöffnet.“

Den protestierenden Apothekern geht es um eine Perspektive für die Zukunft. Angesichts der fatalen Regulierungen sprechen sie vom „Zukunftsklau“. Die Wortwahl beweist: Die Unzufriedenheit und der Frust sind groß.

99 Prozent der Apotheken beteiligt

Christian Niehaus spricht von einer schmalen Betriebswirtschaftlichkeit, die natürlich von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich sei. Der Protesttag soll ein Weckruf sein: „Wir möchten die vorhandenen Strukturen erhalten.“ Gerade für den ländlichen Raum sei das wichtig. Angesichts der aktuellen, fatalen Dynamik betont der Diepholzer Apotheker: „Irgendwann ist der Kipppunkt erreicht. Den müssen wir aufhalten!“

Der Protesttag sei längst überfällig, sagt Dirk Bulling, stellvertretender Bezirksapotheker und damit zuständig für die Landkreise Diepholz und Nienburg. „Die Aktion hat eine unglaubliche Resonanz, da machen 99 Prozent der Apotheker in den Landkreisen Diepholz und Nienburg mit. Das zeigt einfach, dass es da wirklich kocht.“ Denn schon seit Jahren würden die Apotheken Leistungen erbringen, die nicht kostendeckend seien. Mit Folgen: Von 2009 bis 2022 hätten in den beiden Landkreisen 26 Apotheken geschlossen. In diesem Zeitraum sei die Zahl der Apotheken in Niedersachsen von 2113 auf 1795 gesunken: „Das ist bedenklich und das ist eine Sache, die sich beschleunigt.“

Notdienst im Landkreis Diepholz organisiert

Eines ist Dirk Bulling, der in Nienburg die Meerbach-Apotheke betreibt, besonders wichtig: „Der Umsatz in den Apotheken steigt, aber nicht der Ertrag!“ Da gelte es genau zu differenzieren. Er weist darauf hin, dass 1,6 Prozent der ärztlich verordneten Medikamente einen Preis von mehr als 500 Euro hätten, aber 48 Prozent der Arzneimittel-Kosten der gesetzlichen Krankenkassen ausmachen: „Eine erschreckende Zahl!“

Zu den drei Apotheken, die am Protesttag den Notdienst im Landkreis Diepholz leisten, gehört die Falken-Apotheke in Syke-Barrien. Wie an einem Sonntag wird Apothekerin Maike Fißer die Medikamente durch die Notfall-Klappe ausgeben. Standardmedikamente – wie Blutdruck- oder Diabetes-Tabletten – sollten sich Betroffene also schon in den Tagen zuvor besorgen. „Wir decken ein recht großes Gebiet ab“, betont Maike Fißer. Entsprechend hoch könnte die Zahl der Notfälle am Mittwoch sein. Deshalb ist mit Wartezeiten zu rechnen.