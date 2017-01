Neue Gewerbeflächen in Syke: Fit für die Zukunft

263.000 Quadratmeter in zwei Teilgebieten

Wo die Borgwardstraße jetzt noch im Nirwana endet, soll im Frühjahr die Erschließungsstraße für die neuen Gewerbeflächen gebaut werden.

Syke - Von Michael Walter. Viele verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen, ist oft ein Ding der Unmöglichkeit. Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets am Bahnhof hat die Stadt das geschafft.

Ab Anfang dieses Jahres kann sie zwischen Borgwardstraße und Leerßer Straße insgesamt rund 263.000 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Daran hat die Stadtverwaltung aber auch mehr als zwei Jahrzehnte lang gestrickt.

„Es hat auf diesem Stück bisher noch nie eine Flächenzusammenlegung gegeben“, erklärt Erster Stadtrat Thomas Kuchem mit Blick auf die Landkarte. In Folge quasi mittelalterlicher Erbteilungen waren kleinste Grundstücksstreifen von schlauchartiger Gestalt entstanden.

„Seit 1994 gibt es einen Bebauungsplan für dieses Gebiet", sagt Kuchem. „Und seitdem hat die Stadt versucht, auf freiwilliger Basis Flächen zu erwerben." Mit mäßigem Erfolg: Von ursprünglich mehr als 20 Eigentümern waren zum Schluss noch immer neun (plus Stadt) übrig geblieben. Bis im Juli 2014 der Rat der Stadt beschloss, ein Umlageverfahren zu beginnen. Die Stadtverwaltung holte dazu das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) ins Boot.

„Das sind die Profis", so Kuchem. „Wir selbst waren von da an nur noch Beteiligter, wie alle anderen auch." Resultat: Das Gebiet wurde in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt umfasst knapp 95.000 Quadratmeter.

„Das sind die Profis“, so Kuchem. „Wir selbst waren von da an nur noch Beteiligter, wie alle anderen auch.“ Resultat: Das Gebiet wurde in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt umfasst knapp 95.000 Quadratmeter.

Sämtliche Grundstücksgrenzen wurden neu gezogen und alle bisher privaten Flächen in den hinteren Teil geschoben. Alle städtischen Flächen liegen im ersten Bauabschnitt. „Dann können wir schon vermarkten, während die privaten Eigentümer noch Landwirtschaft betreiben können“, sagt Kuchem.

„Mindestens fünf Jahre dürfen die Flächen im zweiten Bauabschnitt noch bewirtschaftet werden. Dazu haben wir uns vertraglich verpflichtet.“ Danach entscheiden die Eigentümer selbst, ob sie ihre (dann) Gewerbeflächen selbst vermarkten oder sie zu einem vorgegebenen Wert an die Stadt verkaufen wollen. Im ersteren Fall müssten sie die Erschließungskosten selbst bezahlen, im letzteren nicht.“

Für diesen Plan gab es 100 Prozent Zustimmung aller Beteiligten. Ende Dezember sind die Einspruchsfristen abgelaufen. Im Moment laufen noch die vorgeschriebenen vier Wochen Bekanntmachungsfrist, danach kann die Stadt die Flächen ins Grundbuch eintragen lassen. „Das sollte im Februar durch sein“, meint Kuchem. „Dann kann es im Frühjahr mit der Vermarktung losgehen.“

Preise gibt es noch nicht. „Die setzen sich aus dem Bodenwert und den Erschließungskosten zusammen. Und an denen rechnet unser Bauamt noch.“

Stichwort Erschließung: Die soll zunächst von der Borgwardstraße aus erfolgen. Eine zweite Anbindung über die Nordwohlder Straße ist ebenfalls geplant. Und für den zweiten Bauabschnitt sehen die Pläne eine weitere Zufahrt von der Leerßer Straße aus vor.