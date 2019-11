Mit Zorn und Groll zum Jahrgangssieg

Syke - Von Luka Spahr. „Ich habe ein wenig gezittert“, gibt Luisa zu. Nicht etwa wegen der Geschichte, die sie gerade beim Vorlesewettbewerb am Syker Gymnasium vorgetragen hat – die kennt sie schon in- und auswendig. „Woodwalkers“ von Katja Brandis ist aus ihrer Lieblings-Romanreihe. Nein, Luisa war aufgeregt, weil sie gegen die anderen fünf besten Vorleserinnen aus ihrem Jahrgang antreten musste. Da lässt auch mal ein kleiner Versprecher oder ein unbekanntes Wort den Puls in die Höhe schnellen.

Letztere gab es am Freitagvormittag allerdings nur in der zweiten Runde des Wettbewerbs. Erst musste ein mitgebrachter – und geübter – Text vorgelesen werden, danach ein unbekannter.

Zuvor war in jeder sechsten Klasse der beste Leser ermittelt worden. Oder eher: die beste Leserin. Anders als in den vorigen Jahren hatten sich diesmal keine Jungen in den einzelnen Klassen durchgesetzt. Das Schulfinale war eine reine Mädelsangelegenheit. Als Unterstützung durften die Vorleserinnen zwei Freunde zum Wettbewerb mitnehmen. Und wie es der Zufall will, sitzen am Ende ausschließlich Mädchen in den Zuschauerreihen, als Luisa beginnt, aus „Woodwalkers“ vorzulesen.

Wie alle anderen auch, muss sie begründen, warum sie das Buch ausgewählt hatte. „Weil es an manchen Stellen lustig ist und weil es mir einfach gefällt“, macht sie es kurz. Sicher und ohne Fehler manövriert sie daraufhin durch die Zeilen. Franziska hat es im Anschluss ein wenig eiliger, hat die Augen fest auf die Seiten geheftet. Dennoch betont auch sie jeden Satz mit viel Gefühl.

Dann gibt es eine kurze Verschnaufpause. „Es war sehr aufregend“, resümiert Luisa. Franziska geht es ähnlich – den ganzen Morgen sogar schon, sagt sie. Währenddessen berät sich die dreiköpfige Jury hinter verschlossenen Türen, macht sich Notizen auf ihren Bewertungsbögen. Lesetechnik, Textverständnis, Textgestaltung: Das sind die Kriterien. Dr. Ute Jahnke ist nicht nur Organisatorin des Wettbewerbs, sie ist auch Fachkonferenzleiterin in Deutsch. Sie und ihre Kollegen Ines Lücke und Ralf Bernard sind Vorleseprofis.

Eine Buchempfehlung von den Experten gibt es dann in der zweiten Runde des Wettbewerbs: „Sturmwächter: Das Geheimnis von Arranmore“ von Catherine Doyle. Bis auf Natalie kennt keine der Schülerinnen die Autorin. Und dennoch: Sicher und ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, erwecken alle nacheinander die Zeilen zum Leben, während ihre Kontrahentinnen draußen warten, damit sie die Passage nicht schon vorher kennen. „Sssagt etwasss oder lasssst’s euch ssssagen“, zischen die Schülerinnen die Stimme eines Baumes. „Der Himmel war zornig, der Donner grollte wie ein wütendes Tier“, liest Fyona und betont dabei „zornig“ und „grollen“.

Vielleicht war es diese Stelle, die am Ende den Ausschlag gegeben hat. Besonders gefallen habe der Jury, wie Fyona Fischer den fremden Text interpretiert hat, so Ute Jahnke. „Da war ein Fünkchen mehr.“ Souverän zieht Fyona nun in den Kreisentscheid Anfang 2020 ein. Damit habe sie nicht gerechnet, sagt Fyona aufgeregt nach der Verkündung. „Ich hatte mir vorgestellt, wie alle anderen viel besser sind.“