Amtsgericht spielt beim Tag der offenen Tür Zivil- und Strafprozesse nach

Syke - Von Michael Walter. Nein: Stefan Raab kommt nicht zum Tag der offenen Tür beim Syker Amtsgericht. Trotzdem ist er am Sonntag, 9. September, doch irgendwie ein kleines bisschen dabei. Zumindest inhaltlich. Sein Nummer-Eins-Hit „Maschendrahtzaun“ steht Pate für eine der Schauverhandlungen, die das Amtsgericht an diesem Tag vorführt.

Raab hatte diesen Song 1999 um einen Mini-Ausschnitt aus der Gerichts-Serie „Richterin Barbara Salesch“ herumkomponiert, bei dem es um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarinnen ging. Der Knallerbsenstrauch der einen soll den Maschendrahtzaun der anderen beschädigt haben.

In dieser Liga spielt auch der Zivilprozess, der ab 12 Uhr in Saal 117 (im Nebengebäude an der Hauptstraße 5 a) verhandelt wird. Arbeitstitel: „Maschendrahtzaun – der Streit mit dem Nachbarn“. An gleicher Stelle können die Besucher um 13 Uhr und 15 Uhr einen Strafprozess mitverfolgen – Titel: „Auge in Auge auf dem Brokser Markt“ – sowie um 14 Uhr eine Familiensache unter der Überschrift „Die (fast) einvernehmliche Scheidung – Der Kampf um das Kind“.

Anders als im Fernsehen

„Alle drei Fälle sind frei erfunden, aber sehr nah an der Realität“, betont Amtsgerichtsleiterin Elisabeth Kruthaup. Und Richter Till Pawelek, der eine der Schauverhandlungen leitet, ergänzt: „Wir halten uns an die Prozessordnung und machen keine Konzessionen an den Show-Effekt. Anders als im Fernsehen wird bei uns garantiert nicht mitten in der Verhandlung das Telefon klingeln, damit ich sagen kann: Aha, das ist ja interessant; kommen sie doch am besten gleich mal vorbei.“

Die Richter und Anwälte sind echt, alle anderen Beteiligten sind Freiwillige. „Es gibt zwar eine Art Drehbuch“, erklärt Pawelek. „Aber die Dialoge sind spontan, und wir proben das auch nicht.“

Diese Schauverhandlungen sind indes nur ein Teil des Programms, mit dem die Mitarbeiter des Amtsgerichts am 9. September möglichst viele Besucher ansprechen wollen. Wie bereits berichtet, ist dieser Tag der offenen Tür eine gemeinsame Aktion mit dem Polizeikommissariat Syke. Die gemeinsamen Angebote fokussieren sich um den Edgar-Deichmann-Park. Darüber hinaus gibt es bei beiden Veranstaltern aber noch eine ganze Menge mehr zu sehen und zu erleben.

Prozesse und kostenlose Vorträge

Beim Amtsgericht etwa die nachgespielten Verhandlungen. Dazu gibt es kostenlose Vorträge zu juristischen Themen vom Erbrecht über Stolperfallen bei Mietverträgen bis zur Vorsorgevollmacht.

Es gibt eine Kinderecke mit Spielen, Basteln, Quizzen und Schminken. Im Innenhof locken Mitmach-Aktionen rund um das Thema Fußball. Die sozialen Dienste der Justiz erklären, wie die Abläufe bei Gerichtsverhandlungen sind, wie Täter-Opfer-Ausgleiche funktionieren und was Bewährungshelfer eigentlich machen. Der Verein Kontakt stellt seine Arbeit mit jugendlichen Straftätern vor, der Verein Release seine Arbeit in der Drogenprävention.

Ab 17 Uhr werden Gegenstände versteigert, die bei echten Gerichtsverhandlungen eine Rolle gespielt haben und die keinem Besitzer mehr zugeordnet werden können. Vom Fahrrad bis zur Golfausrüstung.

Mehr Infos:

www.amtsgericht-syke.niedersachsen.de