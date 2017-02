Zoff an der Lindhofstraße

Die unübersichtliche Verkehrssituation vor der Grundschule am Lindhof ist ein Problem, das die Stadt bei der baulichen Sanierung der Lindhofstraße gleich mit lösen möchte.

Syke - Von Michael Walter. Es gibt Ärger an der Lindhofstraße. Die Stadt will die Straße sanieren und gleichzeitig die oftmals unübersichtliche bis chaotische Verkehrssituation vor der Grundschule am Lindhof beruhigen. Doch die Anwohner fühlen sich dabei übergangen. Ihrem Ärger wollen sie Donnerstagabend bei einer Anliegerversammlung im Rathaus Luft machen.

Es ist bereits die zweite Anliegerversammlung. Nach der ersten im Dezember hatte die Stadtverwaltung um Vorschläge gebeten, welche baulichen und verkehrstechnischen Veränderungen die Anwohner für sinnvoll hielten. „Kein einziger davon ist jetzt berücksichtigt worden“, sagt Nicole Siegmann-Wilker. „Wir haben das Gefühl, wir werden überhaupt nicht ernst genommen.“

Dass die Straße saniert werden muss, kommt nicht überraschend. Ebensowenig der Zeitpunkt. Im städtischen Straßenkataster ist sie in die Zustandsklasse 8 eingestuft. Das heißt: Totalschaden. Fahrbahn und Unterbau müssen erneuert werden, dazu der Schmutzwasserkanal teilweise und der Regenwasserkanal komplett.

+ Ein zentrales Element der Überlegungen ist ein Mini-Kreisel an der Einmündung zum Riederdamm. Er soll in erster Linie das Wenden ermöglichen, ohne die Einmündung zu verstopfen. Dazu muss der Einmündungsbereich allerdings etwas verschoben werden. © Grafik: Stadt Syke

Schon vor Jahren hatte die Stadt angekündigt, mit der Sanierung zu beginnen, wenn an der Grundschule der Bau der Mensa abgeschlossen ist und keine schweren Baufahrzeuge mehr die Straße benutzen müssen. Das wäre jetzt der Fall. Im Mai soll es losgehen. Zum Herbst will die Stadt fertig sein.

Für die Stadt bietet diese Sanierung gleichzeitig die Chance, das Verkehrschaos bei Schulbeginn und -ende zu bändigen. Dieses Ziel will sie im Prinzip dadurch erreichen, dass sie das Vorfahren bis möglichst direkt vor den Haupteingang der Schule so unattraktiv wie möglich macht. Zu diesem Zweck will die Stadtverwaltung die vorhandenen Parkbuchten vor der Schule komplett abbauen und zusätzlich die Fahrbahn verschmälern.

Konzept nicht in Stein gemeißelt

„Aber dass auch wir Parkplätze haben möchten, ist anscheinend völlig egal“, kritisiert Nicole Siegmann-Winkler diese Idee. Sie ist Mitglied einer Erbengemeinschaft. Sie hat dadurch zwar Eigentum an der Lindhofstraße, wohnt selbst aber nicht dort und steht dem Parkplatzproblem daher relativ neutral gegenüber. Vielleicht gerade deshalb haben einige Nachbarn sie zu ihrer Sprecherin gemacht. „Nicht alle Häuser haben einen Hof, der breit genug wäre, dass dort mehrere Autos Platz hätten.“

Das Konzept sei nicht in Stein gemeißelt, sagt Freya Söchtig von der Stadtverwaltung. Außerdem: „Im Moment planen wir nicht mit einem Halteverbot auf der Anliegerseite.“

Söchtig erklärt: Die Stadt beobachte die Situation auf der Lindhofstraße schon seit Jahren intensiv mit Zählungen, Expertisen und Verkehrsströme-Messungen. Viele der zuletzt von den Anwohnern gemachten Vorschläge habe die Stadt bereits zuvor selbst geprüft – und wieder verworfen. Zum Beispiel die Idee, aus der Lindhofstraße komplett eine Einbahnstraße zu machen. „Dann wird gerast“, sagt Söchtig. „Das ist erwiesen.“ Schmalere Fahrbahn und Gegenverkehr sei der bessere Ansatz.

Entlastung vor der Grundschule sollen weitere Bring- und Abholzonen bewirken: Eine will die Stadt am Riederdamm einrichten – eine weitere an der Berliner Straße. Von dort aus könnten die Kinder sicher zu Fuß zur Schule gelangen.

Schon jetzt dürfen Autos, die über den Riederdamm zur Schule fahren, nicht nach links in Richtung Schlossweide abbiegen. Damit sie in Zukunft nicht durch die Wohngebiete kurven müssen, will die Stadt die Einmündung Riederdamm / Lindhofstraße in einen Mini-Kreisel umbauen. Der soll praktisch das Wenden ermöglichen.

Etwa 750. 000 Euro kalkuliert die Stadt als Gesamtkosten für den Umbau. Drei Viertel davon müssen die Anlieger zahlen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Größter Anlieger ist die Stadt, zweitgrößter der Landkreis. Das reduziert die Kosten für den Rest erheblich.