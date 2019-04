Erster Zivilcourage-Preis: Landkreis ehrt drei Lebensretter in Syke

Menschen in Notsituationen helfen – eigentlich selbstverständlich, oder? Doch viel zu oft mangelt es an Zivilcourage. Drei Menschen, die anderen in Not geholfen haben, hat der Landkreis Diepholz erstmals mit dem neuen Zivilcourage-Preis ausgezeichnet – in der Hoffnung, dass sich andere ein Beispiel an ihrem Verhalten nehmen.

Landkreis Diepholz – Von Anke Seidel. „Sehen Sie auch, was ich gerade sehe?“ Polizeidirektor a.D. Bernd Kittelmann nimmt die fast 80 Gäste zur Preisverleihung gedanklich mit in reale brenzlige Situationen: Ein Mann belästigt eine junge Frau in einem Bus – und regelmäßiges Baby-Geschrei in einem Mehrfamilienhaus lässt darauf schließen, dass dieses Kind verprügelt wird. Aber wer hilft? Wer zeigt Zivilcourage und versteckt sich nicht hinter der Angst, nur nichts zu sagen, „weil ich ja auch verprügelt werden könnte“, wie Kittelmann seinen erdachten Zeugen zitiert?

Drei Menschen im Landkreis Diepholz haben 2018 gezeigt, dass es anders geht. Sie haben Verantwortung übernommen und sind dafür am Montagabend im Syker Kreishaus mit dem Zivilcourage-Preis des Landkreises Diepholz ausgezeichnet worden. Die Idee hatte Bernd Kittelmann.

„Zivilcourage bedingt Mut und Selbstvertrauen“

Die Preisverleihung ist eine Premiere. Für die Steuerungsgruppe Prävention im Blick hat Gleichstellungsbeauftragte Christina Runge die Feierstunde organisiert – und freut sich über die Teilnahme zahlreicher Bürgermeister, Kreistagspolitiker und Vertreter aus Hilfsorganisationen wie der Weiße Ring, der sich um Opfer von Kriminalität kümmert, oder das Technische Hilfswerk (THW) sowie zahlreicher anderer Organisationen mehr.

„Zivilcourage bedingt Mut und Selbstvertrauen. Wer so handelt, verdient Wertschätzung.“ Mit diesen Worten eröffnet Polizeidirektor Thomas Kues als Leiter der Polizeiinspektion Diepholz den Reigen der Ansprachen, die an diesem Abend bewusst kurz ausfallen. Denn im Mittelpunkt stehen die Preisträger und ihr Handeln.

1. 000 Euro Preisgeld für jeden Geehrten

Landrat Cord Bockhop überreicht jedem Preisträger seine Urkunde, die „nicht selbstverständliches und nicht rechtlich vorgeschriebenes Verhalten“ bescheinigt – dazu einen Blumenstrauß und den Umschlag mit einem Geldpreis. 1. 000 Euro pro Preisträger hat der Kreistag bewilligt. Den musikalischen Rahmen gestaltete Maximilian Dierks (Kreismusikschule).

„Es ist eine große Ehre, Sie bei uns zu haben“, betont Bockhop unter dem Beifall der Gäste. Der Landrat würdigt die Preisträger vor allem als „besonderes Vorbild in unserer Gesellschaft“, bevor sie selbst zu Wort kommen. So unterschiedlich ihre Hilfe in Notlagen auch ist – eines haben die drei gemeinsam: Bescheidenheit und die Überzeugung, dass Hilfe für Menschen in Not selbstverständlich ist.

„Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt“, blickt Amelie Stein als jüngste Preisträgerin auf ihren Einsatz im Zug zurück (siehe Info-Kasten). Der jungen Frau fällt es sichtlich schwer, das Geschehen noch einmal zu schildern. Denn dem Mann, für den sie Hilfe organisierte, war nicht mehr zu helfen.

„Helfen ist selbstverständlich“

Als zweiter Preisträger freut sich Joachim Penning über einen ganz besonderen Gast bei der Preisverleihung: „Ich bin sehr glücklich, dass es Lothar wieder so gut geht“, wendet er sich an den Mann im Publikum, der auf einer Feier in Kirchweyhe zusammenbrach und den er sofort mit Herzdruckmassage und Reanimationsmaßnahmen betreute, bis die Rettungssanitäter eintrafen. „Helfen ist selbstverständlich. Das kann jeder machen“, erklärt der ausgebildete Ersthelfer.

Genau diese Funktion hat auch Holger Staschewksi, der auf dem Rückweg vom Brokser Heiratsmarkt ein Taxi genommen hatte, dessen Fahrerin auf der Fahrt einen Herzinfarkt erlitt. Besonnen holte Staschewski Hilfe.

Christina Runge nimmt bereits jetzt Vorschläge für mögliche Preisträger entgegen. Wer einen Fall mit besonders couragiertem Einsatz von Mitbürgern kennt, der kann ihn schon jetzt per E-Mail melden: buergermut@diepholz.de

Die Preisträger

Amelie Stein (17) aus Rehden hat am 16. Januar 2018 auf der Rückfahrt vom Training im Zug einen reglosen Mann entdeckt und spricht, begleitet per Handy von ihrer Mutter Karola, die Zugbegleiterin an. Vorbeikommende Fahrgäste haben die Person ebenfalls gesehen, sich aber nicht gekümmert. Durch das Handeln von Amelie wird die Hilfe ausgelöst, die notwendig ist – aber zu spät kommt. Amelie hat sich entschlossen, Ärztin zu werden und Leben zu retten.

Joachim Penning (53) aus Kirchweyhe hat am 23.März 2018 auf einer Feier einen leblos am Tisch sitzenden Gast durch sein besonnenes und beherztes Handeln das Leben gerettet. Penning war sofort zur Stelle und ergriff alle nötigen Maßnahmen, brachte den Gast, der kein Lebenszeichen mehr von sich gab, auf dem Boden in die Lage für eine Herzdruckmassage und Reanimation – und übte sie 14 Minuten lang bis zur Übergabe und weiteren Notfallbehandlung an das Rettungsteam aus.

So ging keine einzige Sekunde verloren und genau das hat das Leben des Gastes gerettet. Penning ist ausgebildeter Ersthelfer in einem Chemielabor-Unternehmen in Bremen. Sein Handeln hat bewirkt, dass sich ein Großteil der anderen Gäste geschlossen für einen Erste-Hilfe-Kurs angemeldet hat.

Holger Staschewski (48) aus Nordwohlde hat am 28. August 2018 durch sein besonnenes Handeln das Leben einer Taxifahrerin gerettet. Diese erleidet während der Rückfahrt vom Brokser Heiratsmarkt einen Herzinfarkt – und schafft es noch, das Fahrzeug am Straßenrand zum Stehen zu bringen sowie ihren Fahrgast um das Absetzen eines Notrufes zu bitten. Der Software-Entwickler reagiert umgehend und wendet bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sein Wissen als Ersthelfer an. Mit Erfolg.