Zeugin klärt Fahrerflucht in Syke auf

Syke - Von Dieter Niederheide. Entschlossen und umsichtig reagierte eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am 19. Mai auf dem Hacheparkplatz. Sie beobachtete einen Autofahrer, der aus einer Parkbucht fuhr und dabei einen anderen Wagen touchierte. Der Mann suchte das Weite, nachdem er sich noch am anderen Fahrzeug den Schaden angeschaut hatte. Dank der couragierten Autofahrerin wurde er ermittelt.

Die Frau stieg aus, schnappte ihr Handy, und es gelang ihr noch, das Autokennzeichen zu fotografieren. Immer hin war am anderen Auto ein Schaden von etwa 1400 Euro entstanden. Jetzt hatte sich der Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht vor der Strafrichterin am Syker Amtsgericht zu verantworten.

Hier bestritt er, jener Mann gewesen zu sein, der damals den Unfall verursachte und wegfuhr. Doch die Unfallbeobachterin war sich sicher, dass er es war. Der Mann sei aus dem Wagen ausgestiegen und habe sich den verursachten Schaden angeschaut – um dann abzuhauen.

„Gerechtigkeitssinn lässt so etwas nicht zu“

„Mein Gerechtigkeitssinn lässt so etwas nicht zu“, sagte die Zeugin, die auch die Polizei alarmierte und das Kennzeichen des Unfallflüchtigen weitergab. Der Angeklagte blieb dabei, dass er mit dem Unfall nicht in Verbindung stand. Immerhin war es sein Auto. „Wenn ich das getan hätte, wäre ich doch nicht weggefahren“, führte er an. Beschäftigt war er damals in Syke.

Überrascht war die Halterin des beschädigten Autos, als sie vom Einkauf kam und Leute bei ihrem Auto stehen sah. Ein weiterer Autofahrer war durch das Unfallgeräusch aufmerksam geworden. Auch er gab an, dass der Fahrer ausgestiegen sei und sich den Schaden angeschaut hätte, um dann wegzufahren.

In der Beweisaufnahme sagte die Halterin des angefahrenen Autos aus, dass es bisher keine Schadensregulierung durch eine Versicherung gab. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher seine Versicherung über den Unfall und dessen Folgen nicht informiert hatte.

Besonders dreistes Verhalten

Dieses Verhalten fand die Strafrichterin besonders dreist. Sie hielt, ebenso wie die Staatsanwältin, den Angeklagten für schuldig. Er sei eindeutig der Unfallverursacher. „Sie haben sich danach um nichts gekümmert, und das kreide ich Ihnen negativ an. So können Sie sich im Straßenverkehr nicht verhalten“, machte die Strafrichterin dem Verurteilten klar.

Der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt, zudem gab es ein Fahrverbot für die Dauer von zwei Monaten. Bezüglich der Geldstrafe blieb die Richterin unter dem Antrag der Staatsanwältin, die 30 Tagessätze zu je 20 Euro beantragte.

Die Fahrzeughalterin, die bis dato auf den Schaden an ihrem Auto „sitzen blieb“, wird jetzt mithilfe eines Anwalts gerichtlich gegen den Mann vorgehen.

Rubriklistenbild: © kom