Zertifikat öffnet Pflegekräften Türen

Vier Buchstaben, die dem Pflegekompetenzzentrum in Syke neue Türen öffnen: Die AZAV, die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, ermöglicht der Krankenpflegeschule die Aufnahme von Umschülern, die ihr die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter vermitteln. Die Zertifizierung durch ein Berliner Fachunternehmen ist abgeschlossen.

Syke – Da ist der Bäcker, der sich wegen seiner Mehlstauballergie zwangsläufig für einen neuen Beruf entscheiden muss – oder die Hausfrau, die nach der Familienphase noch einmal durchstarten will: Für beide ist die Ausbildung in der Pflege eine Option. Als Umschüler können sie künftig die Krankenpflegeschule der Kliniken im Landkreis Diepholz besuchen, die seit einem Jahr im Pflegekompetenzzentrum Syke Zuhause ist.

Dort präsentieren Schuldirektor Bernd Pache und Qualitätsmanagement-Beauftragte Katharina Schäfer ihr neues Zertifikat AZAV. Diese Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung ermöglicht es der Krankenpflegeschule, Umschüler der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters aufzunehmen. Nur mit diesem Zertifikat kann sich die Krankenpflegeschule als Bildungsträger für Aus- und Weiterbildung an Ausschreibungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters beteiligen – und deren Klienten die Tür zur Pflegeausbildung öffnen.

Fünf Jahre, so berichten Pache und Schäfer, hat die Zertifizierung gedauert. Partner war ein spezielles Fachunternehmen aus Berlin. „Vor vier Jahren sind wir komplett überprüft worden“, blickt Katharina Schäfer zurück. Außerdem habe es jedes Jahr ein Überwachungsaudit gegeben – in diesem Jahr erstmals im neuen Pflegekompetenzzentrum.

Verfügt die Krankenpflegeschule über qualifiziertes Ausbildungspersonal für Umschüler? Gibt es Fortbildungen? Entsprechen die sachlichen und räumlichen Ausbildungsbedingungen den Anforderungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters? Arbeitet die Schule nach dem Qualitätsmanagement-System? Diese und andere Fragen gehörten zu den Prüfsteinen der Zertifizierung. Dass selbst aus deren Ablauf ein Mehrwert für die Krankenpflegeschule entstanden ist, daran lässt Bernd Pache keinen Zweifel: „Wir lernen immer aus diesen Prozessen, wenn jemand von außen kommt und uns den Spiegel vorhält.“

Der Schulleiter weiß, dass Umschüler in der Regel zwischen 40 und 50 Jahre alt sind: „Das ist die zweite Lebensphase, in der sie noch einmal durchstarten.“ Mit der AZAV steht ebenso jenen Geflüchteten die Tür der Krankenpflegeschule offen, denen das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit einen Ausbildungsplatz vermittelt. Unabhängig davon: Drei Geflüchtete, die sich direkt in der Krankenpflegeschule angemeldet haben, sind laut Pache bereits ausgebildet worden und jetzt als Pflegekräfte in den Kliniken des Landkreises Diepholz im Einsatz.

Im Pflegekompetenzzentrum bündeln die Krankenpflegeschule und die BBS Europaschule Syke seit einem Jahr ihre Kräfte: Rund 250 Schüler des Beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Pflege sowie angehende Pflege- und Sozialassistenten der BBS nutzen das Pflegekompetenzzentrum genauso wie zurzeit 81 Auszubildende an der Krankenpflegeschule.

Diese Zahlen werden sich ändern, wenn zum 1. August 2020 die neue Pflegeberufe-Ausbildung beginnt – parallel laufen die bisherigen Qualifizierungen noch bis zum Abschluss. Doch was in der neuen Form konkret vermittelt werden soll, ist noch unklar: „Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt“, so Pache, weil die gesetzlichen Regelungen noch in der Bearbeitung seien: „Wir haben bis jetzt noch keinen Rahmenlehrplan.“ Mit 50 Ausbildungsplätzen nach der neuen Verordnung will das Pflegekompetenzzentrum starten.

Und in der Zukunft so viele Pflegekräfte wie nur eben möglich ausbilden, um den schon spürbaren Notstand zu lindern. Doch Bernd Pache weiß, dass die Zahl der Nachwuchskräfte grundsätzlich begrenzt ist: „Das ist wie ein Karpfenteich. Man kann nur so viele Karpfen fischen, wie im Teich sind. Und wir fischen ja nicht allein“, blickt er auf andere Institutionen und Unternehmen, die ebenfalls händeringend Nachwuchskräfte suchen.