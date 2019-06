Die zeitraubende Zeitreise

Syke - Von Frank Jaursch. Wenn sich heute Abend um 19 Uhr im Syker Theater der Vorhang öffnet, dann dürfte so mancher Schülerpuls auf Touren kommen: Denn dies ist der Moment, auf den mehr als 60 Jugendliche der Jahrgänge fünf bis elf über Monate hingearbeitet haben. Die Musical-AG und The MO – das Musical-Orchester – präsentieren mit „Timeless“ das vierte selbst geschriebene Musical. Dabei laden sie – und zwar im Wortsinn – zu einer musikalischen Zeitreise ein.

Das Konzept ist ebenso einfach wie bewährt: Eine Reihe von eingängigen Superhits wird in eine selbst erdachte Rahmenhandlung gegossen. Nach dem durchaus ernsten Hintergrund in den Stücken der vergangenen Jahre hatten sich die Schüler diesmal frühzeitig für eine fröhliche, eher „durchgeknallte“ Story entschieden.

Den beiden Lehrerinnen Imke Büscher und Ines Lücke kommt dabei zunächst die Aufgabe zu, die unbändige Kreativität der Jugendlichen zu bändigen. „Aus 60 verschiedenen Ideen ensteht ein Plot“, sagt Büscher. Sie ist der Schreiberling des Lehrerinnen-Duos. Aus ihrer Feder stammen die Texte, die sie dann mit der AG auf die Bühne bringt. Und das macht sie mit einem Feuereifer, der ihr bei jeder Probe anzumerken ist. „Das macht ganz viel meiner Arbeit aus“, gibt sie offen zu.

Diese AG ist ein Herzensprojekt – für Büscher und Ines Lücke, das musikalische Mastermind der beiden AGs. Die Passion der beiden hat längst die ganze Gruppe angesteckt. Spricht man mit den Schülern, sprüht die Begeisterung nur so – über die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. Und auch über die Gelegenheit, über die Klassen- und Jahrgangsgrenzen hinweg Freundschaften zu schließen. So huscht schon mal ein Lächeln über das Gesicht von Imke Büscher, wenn sie in der Pause eine Siebt- und eine Zehntklässlerin zusammenstehen sieht, die sich in der Musical-AG kennengelernt haben.

Dieses Charakteristikum hat Ines Lücke als „ein ganz tolles Element“ ausgemacht. Wenn die Großen den Kleineren im Orchester bei den schwierigen Passagen helfen, dann ist das nicht nur rührend, sondern hat auch einen ganz praktischen, nachhaltigen Nutzen. „Ich hab hier in dieser Zeit mehr gelernt als im Unterricht“, sagt Fünftklässlerin Emma lächelnd.

„Wie eine Familie“ empfinden manche die AG mittlerweile, für manche ist sie „wichtiger als die Klasse“. So viel Zusammenhalt hilft, die Klippen und Untiefen auf der Reise vom ersten Brainstorming bis zur Aufführung zu überwinden.

Denn es geht nicht immer nur bergauf. Bühnenbild, Requisiten, Kostüme müssen organisiert, gekauft, hergestellt werden. Ideen werden zähneknirschend verworfen, neue Einfälle eingearbeitet. Die Techniker knobeln an den Herausforderungen von Beleuchtung und Sound.

Und so manches Musikstück (über-)fordert die Jugendlichen von The MO, die alle Titel live spielen. „Das ist schon ganz schon anspruchsvoll“, sagt Klarinettistin Helena (14). „Einige Stücke haben wir rausgeschmissen.“

Für die Schauspieler gibt es ebenfalls viel zu lernen. Text, Ausdruck, Ausstrahlung, Gestik, Timing. Auch wenige Tage vor der Aufführung wird noch an Kleinigkeiten geschraubt.

Die letzten Wochen vor der Aufführung werden zu einer echten Belastungsprobe, einem Full-Time-Projekt, und das neben dem normalen Schulalltag. Am Ende sind Lehrerinnen und Schüler „stehend k.o.“, räumt Lücke ein und zuckt mit den Schultern: „Ist so'n Herzblutding.“

Dieses „Ding“ wird eine wilde Reise von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart, ein Ritt durch musikalische und gesellschaftliche Veränderungen. Eine Erkenntnis: Vom Rollenbild der Frau in den 1950ern bis heute war es ein langer Weg. Mit so manchem Jahrzehnt haben sich die Jugendlichen erstmals ausführlich beschäftigt. „Es war cool zu sehen, wie die damals gelebt haben“, sagt Amelie (14). Sie spielt in „Timeless“ eines der Spice Girls – und meint mit „damals“ die 1990er-Jahre.

Die Zeit spielt die entscheidende Rolle in diesem Jahr – nicht nur bei der Handlung. Auch bei den Proben läuft der Countdown. „Wir sind wie immer NICHT im Zeitplan“, lacht Ines Lücke, „aber wir wissen, dass es am Ende doch klappt.“

INFO

Die Aufführung beginnt heute um 19 Uhr. Karten gibt es für fünf Euro (ermäßigt drei) in der Buchhandlung Schüttert oder an der Abendkasse.