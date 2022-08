Zeitenwende bei Löwenherz: Wechsel an der Spitze und Pflegekräftemangel

Von: Anke Seidel

Haben Herzblut für Löwenherz: (v.l.) Juliane Schulze, Kirsten Höfer und Löwenherz-Pionierin Gaby Letzing, die in wenigen Wochen die Geschäftsführung abgibt. © Seidel

Der Pflegekräftemangel wirft lange Schatten auf das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz: Weil Personal fehlt, können nur noch maximal acht schwerstkranke Kinder und Jugendliche in der Syker Einrichtung betreut werden – deutlich weniger als bisher. Es ist eine Zeitenwende, denn seit Gründung des Vereins vor 24 Jahren war das Angebot stetig erweitert worden – stets unter Federführung von Gaby Letzing als Pionierin des Kinderhospiz" Löwenherz.

Syke – Weil sie als Hospizleiterin und Geschäftsführerin der Einrichtung in sechs Wochen in den Ruhestand geht, gilt die Zeitenwende gleich im doppelten Sinn. Neue Hospizleiterin und Geschäftsführerin ist Juliane Schulze – und damit Partnerin von Kirsten Höfer als Geschäftsführerin des Vereins Kinderhospiz Löwenherz, in dem alle weiteren Angebote gebündelt sind.

Eines haben die neuen Geschäftsführerinnen und die scheidende Hospizleiterin gemeinsam: den dringenden Wunsch, dass Pflegekräfte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen neben dem Geld deutlich mehr spürbare Anerkennung sowie mehr Raum und Zeit für ihre Arbeit bekommen. Der Status quo beweist, wie dringend das notwendig ist.

„Im stationären Bereich von Löwenherz fehlen uns Pflegefachkräfte“, stellt Gaby Letzing mit ernster Stimme fest. „So haben wir uns schweren Herzens entschieden, unsere Betten zu reduzieren, und werden bis auf Weiteres nur noch sechs bis acht Kinder und Jugendliche mit ihren Familien aufnehmen können.“ Damit die Pflegekräfte so effektiv wie möglich eingesetzt werden können, wird die gesamte Betreuung ins Jugendhospiz verlegt.

Belegungseinschränkung hält bisherige Qualität der Pflege

Gaby Letzing weiß, was diese Reduzierung für die Betroffenen bedeutet, sieht aber keine Alternative: „Wir würden gerne weiterhin mehr Familien diese Unterstützung zuteilwerden lassen, leider ist das in der momentanen Situation nicht möglich.“

Will heißen: Nur durch die Belegungseinschränkung kann die bisherige Qualität der Pflege gehalten werden. Juliane Schulze: „Wir wollen weiterhin, dass unsere betroffenen Kinder die qualitative hochwertige Pflege und Zuwendung bekommen, die sie brauchen. Das bedeutet, dass eine Pflegefachkraft maximal zwei Kinder oder Jugendliche zeitgleich betreut.“

Um die deshalb unvermeidbare Platzreduzierung auszugleichen, werden im kommenden Jahr nur noch Familien aus Niedersachsen und Bremen im Kinder- und Jugendhospiz aufgenommen. Aus diesen beiden Bundesländern kommen mit 60 Prozent Belegungsanteil ohnehin die meisten der knapp 200 Familien, die bisher pro Jahr bei Löwenherz zu Gast sind.

Betroffene aus anderen Bundesländern nicht allein lassen

Die Löwenherzen wollen Betroffene aus anderen Bundesländern nicht allein lassen – und bieten ihnen Aufenthalte als „Selbstversorger“ im nicht mehr belegten Kinderhospiz an: ohne Pflege. „Sie werden dabei vom Hauswirtschaftsteam mit Essen verwöhnt und das Begleiter-Team wird sich zeitweise um die Geschwister kümmern“, formuliert es Pressesprecherin Nicole Schmidt.

Zurzeit sei als „Selbstversorger“ eine ukrainische Familie mit einem schwerkranken Kind im Kinderhospiz zu Gast, berichtet Gaby Letzing. Sie sorgt sich sehr um die Familien, die in Corona-Zeiten ohnehin schon diverse Einschränkungen hatten hinnehmen müssen: „Ein Teil der Eltern hat sich in ihrer Verzweiflung gemeldet.“ Aber ein anderer Teil sei offenbar entmutigt stumm geblieben – was ein extrem schlechtes Zeichen sei.

Die Einschränkungen in Corona-Zeiten haben laut Kirsten Höfer dazu geführt, dass es bei verschiedensten Angeboten – wie in Kliniken, bei Familiendiensten und in ambulanter Pflege – an einigen Stellen „gebröckelt“ hat. Mit fatalen Folgen: „Das Netz reißt an vielen Stellen!“

Gaby Letzing geht in den Ruhestand Wie eine Löwin hat sie 24 Jahre lang fürLöwenherz gekämpft: Als Geschäftsführerin und Hospizleiterin verabschiedet sich Gaby Letzing in sechs Wochen in den Ruhestand. Geschäftsführerin des Vereins ist bereits Kirsten Höfer. Neue Hospiz-Geschäftsführerin ist künftig Juliane Schulze. Sie hat schon einmal im Landkreis Diepholz gewirkt – als Klinikmanagerin im Krankenhaus Bassum.

Gaby Letzing ist die Pionierin von Löwenherz. Sie hatte damals den Verein Kinderhospiz Löwenherz auf den Weg gebracht, viele Mitstreiter gewonnen und die Weichen gestellt für den Bau des Kinderhospizes sowie zehn Jahre später des Jugendhospizes.

Der Verein hat heute rund 2000 Mitglieder. Groß ist außerdem das ehrenamtliche Engagement von Löwenherz. Zur Entlastung von Familien mit schwerstkranken Kindern gibt es heute bereits in Bremen, Braunschweig, Lingen und Lüneburg Stützpunkte. Gemäß dem Motto „Wir sind da, wir tragen mit“ starten von dort immer wieder „Alltagsengel“, wenn Hilfe gebraucht wird.



Die einrichtungsbezogene Impfpflicht hatte im Übrigen dazu geführt, dass im Kinderhospiz gleich drei Pflegekräfte freigestellt werden mussten – weil die Vorgabe des „patientenfernen Einsatzes“ praktisch unmöglich war: eine frustrierende Situation für alle Beteiligten.

Herzenswunsch der Löwenherzen ist es, für das Kinder- und Jugendhospiz so schnell wie möglich neue Pflegekräfte, Pflegeassistenten und Heilerziehungskräfte zu gewinnen – in dem Wissen, dass sie ihnen eine erfüllende Aufgabe in einem von Freude und Zuversicht geprägten Bereich bieten können.

Prämien für Neukräfte zahlen die Löwenherzen bewusst nicht. „Weil das ungerecht unseren bisherigen Mitarbeitern gegenüber wäre“, betont Gaby Letzing – und fügt hinzu: „Alle sollen profitieren.“ Deshalb habe man den Pflegebonus grundsätzlich verdoppelt und zahle allen Mitarbeitern eine Anfahrtskostenpauschale.