Im Zeichen der Gemeinsamkeit

Offene Türen an Heiligabend im Gleis 1

+ Liane Brockmann (l.) und Brigitte Sondermann (daneben) fühlen sich wohl am Heiligabend im Gleis 1. Foto: Niederheide

Syke - Von Dieter Niederheide. „Ich bin gerne allein, aber gerade am Heiligabend muss ich das nicht haben“, sagte ein Mann mittleren Alters, der sich am Heiligabend in der Weihnachtsstube im Gleis 1, wie er sagte, „unters Volk mischte“, um dem Alleinsein an einem solchen Tag zu entfliehen.