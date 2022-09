Zahnärztin Doris Tertel-Bohlmann gibt ab Oktober den Bohrer ab

Von: Michael Walter

Teilen

Es sind ja nie alle gleichzeitig da: Doris Tertel-Bohlmann (sitzend) mit einem Teil ihres Praxisteams. © Michael Walter

Wo bisher drei Zahnärzte waren, sind ab Oktober vier: Die Praxis an der Barrier Straße 20 vergrößert sich. Und sie verändert sich: Chefin und Betreiberin Doris Tertel-Bohlmann tritt zurück in die zweite Reihe. Sie übergibt die Praxis an ihren Nachfolger, bleibt den Patienten aber erhalten. Als angestellte Zahnärztin in Teilzeit für mindestens zwei weitere Jahre. Der neue Chef heißt Martin Timmer, ist 41 und kommt aus Stuhr.

Barrien – „Ich habe vor zwei, drei Jahren angefangen, über eine Nachfolge nachzudenken“, sagt Doris Tertel-Bohlmann. Das erwies sich aber als gar nicht so einfach. Was Tertel-Bohlmann auf keinen Fall wollte: Dass aus ihrer über Jahrzehnte aufgebauten Praxis eine Art Versorgungscenter mit ständig wechselndem Personal wird – was andernorts derzeit sehr häufig passiert. „Der Kontakt zu Martin Timmer kam über eine Mitarbeiterin zuwege“, erzählt Tertel-Bohlmann. „Beide wohnen in derselben Straße und haben ihre Kinder an derselben Kita. „Wir haben uns dann kennengelernt und festgestellt: Das könnte passen. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis die Entscheidung gefallen ist.“

Für beide bedeutet das eine Umkehrung der Verhältnisse: Timmer ist jetzt angestellter Zahnarzt und macht sich mit der Übernahme erstmals selbstständig. Doris Tertel-Bohlmann wird ab 1. Oktober Angestellte bei ihm. Und damit Kollegin der beiden anderen Zahnärztinnen, die bisher ihre Angestellten waren: Birthe Dahms und Alesia Dimitrieva. „Ich stelle mir das entspannt vor“, sagt Tertel-Bohlmann. „Seit ich unterschrieben habe, höre ich immer in mich hinein. Es fühlt sich alles gut und richtig an.“

Martin Timmer übernimmt mit Wirkung zum 1. Oktober die Zahnarztpraxis von Doris Tertel-Bohlmann in Barrien. © Martin Timmer

Mit 66 wäre Doris Tertel-Bohlmann in einem Alter, wo andere ganz aufhören. Für sie kam das nicht in Frage. „Nee, auf keinen Fall! Es macht mir einfach immer noch Spaß.“

Als junge Frau hätte sie das vermutlich selber nicht geglaubt. 1956 ist Doris Tertel-Bohlmann zur Welt gekommen und „in einem Kaff bei Münster“ aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie in Münster zunächst Slavistik studiert. Nicht so ganz artverwandt. „Eigentlich wollte ich Medizin studieren“, erzählt sie. „Aber mit ‘nem Abi-Schnitt von 1,8 war ich nicht gut genug dafür.“ Für Zahnmedizin lag der Numerus clausus damals etwas niedriger. Rein strategisch bewarb sie sich um einen Studienplatz in Hamburg – und bekam ihn. „Das war eigentlich als Tauschobjekt gedacht“, erzählt sie. „Damals war das üblich. Ich hab hier ‘nen Studienplatz, den Du willst, Du hast da ‘nen Platz, den ich will – lass uns tauschen. Aber just in dem Jahr ist das abgeschafft worden. Ich durfte nicht mehr tauschen und saß dann mit ‘nem Studienplatz da, den ich gar nicht haben wollte.“

Sie hat sich durchgekämpft

Sie hat sich durchgekämpft. „Das war nicht schön“, erinnert sie sich und erzählt: Von Eifersüchteleien unter Professoren, von Rivalitäten unter den Assistenten und der Abhängigkeit der Studenten von beiden. „Die schlimmste Erfahrung war aber, dass sich Studenten gegenseitig beklauen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das war mir eine Lehre: Lass nie deine Sachen irgendwo rumliegen.“

Als das Examen fertig war, wartete der Job schon auf Doris Tertel-Bohlmann. Auch den hat sie nie gesucht, er hat sie gefunden. Sie erzählt: „Im letzten Jahr vor dem Examen hatte ich den Spaß an der Kieferorthopädie entdeckt. Als ich selbst an der Uniklinik behandelt wurde. Der Arzt hat sich dann selbstständig gemacht und ich habe dem geholfen. Der sagte dann: Im Nachbarort sucht ein Kollege eine Assistenz. Und so habe ich da zwei Jahre lang die Assistenz gemacht.“

Doris Tertel-Bohlmann stellt klar: „Ich bin keine Kieferorthopädin, sondern kieferorthopädisch tätiger Zahnarzt. Das darf jeder Zahnarzt. Bloß die meisten können es nicht, weil ihnen schlicht die Übung fehlt. Mein Glück war diese Assistentenstellung an der kieferorthopädischen Praxis. Ich war alle sechs Wochen auf irgendeiner Fortbildung. Und was an der Uni zu kriegen war, hab ich auch noch mitgenommen.“

Sie hätte auch „richtige“ Kieferorthopädin werden können

Sie hätte sich auch spezialisieren und „richtige“ Kieferorthopädin werden können: Nur ein Jahr Uni wäre dazu noch mal nötig gewesen. „Aber ohne Bezahlung! Und das konnte ich mir für meine kleine Familie damals nicht leisten.“ Denn inzwischen war das erste Kind da. Und es gab die Möglichkeit, etwas anderes zu machen: 1986 eröffnete Doris Tertel-Bohlmann mit einem Kollegen zusammen ihre erste eigene Praxis. An der Hauptstraße in Syke. „Es gab keine andere kieferorthopädische Behandlung weit und breit“, erzählt sie. „Die Leute haben ein halbes Jahr und länger auf einen Termin beim Kieferorthopäden in Bremen gewartet.“ Und so schlug ihre Praxis ein wie eine Bombe. „Wir haben das erste Jahr ohne Pause durchgearbeitet, so geknallt hat das.“

Auch sonst war es nicht ruhig: „Es war sogar superlaut! Damals fuhren noch die Lkw durch die Hauptstraße. Wir mussten die Fenster zumachen, wenn wir uns mit unseren Patienten unterhalten wollten.“

1990 wurde die Praxis zu klein. Und so baute Tertel-Bohlmann eine neue. In Barrien an der Moorheide. Zehn Jahre hat sie dort gearbeitet. Dann kam die Scheidung. Das Haus gehörte ihrem Mann und die Praxis musste raus. Die Barrier Straße 20 war zu dieser Zeit gerade im Rohbau fertig, aber noch nicht belegt. Und so fand die Praxis ihren heutigen Sitz.

Mann Karl-Heinz Bohlmann tritt in ihr Leben

Zwischenzeitlich war der Bohlmann aus dem Doppelnamen in ihr Leben getreten: Karl-Heinz Bohlmann, der in Syke und umzu vor allem vom Judo bekannt ist. „Er war Patient bei mir. Über Judo und die Kinder sind wir uns nähergekommen. Wir waren gern zusammen. Aber es hat drei Jahre gedauert, bis wir gemerkt haben: Da ist mehr!“

Heute ist Karl-Heinz Bohlmann die rechte Hand im Praxis-Management. „Alles, worauf ich keine Lust habe, kann er und mag er. Den Papierkram, den Computerkram, die Technik. Mir macht die Arbeit mit den Patienten am meisten Spaß.“

Die sind bei Tertel-Bohlmann inzwischen zum Teil schon in der zweiten Generation. „Meine alten Klammer-Kinder kommen jetzt mit ihren Kindern. Das ist total spannend.“ Und auch ein Grund, warum Doris Tertel-Bohlmann noch weitermachen will. „Aber ich will nicht mehr fünf Tage die Woche. Das schlaucht mich mittlerweile dann doch.“