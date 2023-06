Zahl der Bereitschaftspflegefamilien sinkt im Kreis Diepholz rapide

Von: Anke Seidel

Ein neues stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfe-Ausschuss verpflichtete Kreisrätin Ulrike Tammen (l.) mit Sebastian Lampe (r.) Darüber freut sich Ausschussvorsitzender Michael Albers. © Anke Seidel

Der Landkreis Diepholz sucht Eltern für die Bereitschaftspflege . Deren Zahl ist zuletzt stark gesunken. Nun soll es mehr Geld geben.

Landkreis Diepholz – Manche sind traumatisiert, andere voller Angst und nässen deshalb nachts ins Bett: Kinder, für die ihre eigenen Eltern zur Bedrohung werden, muss das Jugendamt in Obhut nehmen. Der Bereitschaftspflegedienst sorgt dafür, dass sie in Familien aufgenommen werden können – auf Zeit. Diese Familien sollen künftig mehr finanzielle Anerkennung und Unterstützung erhalten. Die Anpassung der Richtlinie dafür brachte der Jugendhilfeausschuss am Mittwoch unter Leitung von Michael Albers (SPD) in Diepholz auf den Weg. Zumal Detlef Klusmeyer, Leiter des Fachdienstes Jugend, feststellte: „Die Anzahl der Situationen, in denen wir Kinder aus Familien herausnehmen müssen, hat deutlich zugenommen.“

Weniger Bereitschaftspflegefamilien wegen Doppelverdiener-Haushalten und Fachkräftemangel

Warum Verbesserungen für die Bereitschaftspflegeeltern dringend notwendig sind, erläuterte Katharina Vetter. Sie ist im Jugendamt für die Fachkoordination Adoption sowie Pflegekinderhilfe zuständig und begleitet den Bereitschaftspflegedienst seit der Gründung – und damit seit 25 Jahren. Von ehemals zehn Familien sind es derzeit nur noch vier, die Kindern in Not so lange wie nötig helfen – und dafür rund um die Uhr in Bereitschaft sind. Denn im Notfall muss es schnell gehen – und jederzeit ein Zimmer für das Pflegekind zur Verfügung stehen.

Der Landkreis sucht und qualifiziert neue Familien für diese Aufgabe. Leicht ist das nicht. „Gesellschaftliche Veränderungen schlagen durch“, so Katharina Vetter. Denn einerseits sind Doppelverdiener – Mutter und Vater berufstätig – mittlerweile die Regel. Andererseits wirkt der Fachkräftemangel auch in Kinderheimen: Die Option, ein Kind aus der Inobhutnahme dort unterbringen zu können, ist nicht mehr verlässlich. „Inobhutnahmen auch jüngerer Kinder in Einrichtungen sind häufig nur mit großem Aufwand, Wartezeiten und in erheblichen Entfernungen zu realisieren“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

„Wir wollen die Pflegefamilien vorbereiten und unterstützen“, berichtete Katharina Vetter. Dazu gehört nicht nur das Angebot der Supervision, sondern auch das von Gesprächsgruppen, in denen sich die Bereitschaftspflegeeltern untereinander austauschen können.

Die familiäre Bereitschaftsbetreuung wird landkreisweit stark nachgefragt, geht aus der Sitzungsvorlage hervor. 4 395 Belegungstage gab es allein im Jahr 2020, ein Jahr später waren es 3 523 Tage und im vergangenen Jahr 2 312. Dieser Rückgang zeige den großen Bedarf an weiteren Familien für die Bereitschaftspflege, hieß es.

Aufnehmende Kinder zeigen heute deutlich häufiger Auffälligkeiten

Die aufzunehmenden Kinder zeigen vermehrt Auffälligkeiten, erfuhren die Ausschussmitglieder. In der Bereitschaftspflegefamilie würden sie sich beruhigen. „Aber diese Phase wird deutlich länger“, stellte Katharina Vetter fest. Zum anderen verlängere sich die Verweildauer in der Bereitschaftspflegefamilie – gerade dann, wenn ein Gericht auf Grundlage eines Gutachtens über die weitere Zukunft des Kindes entscheiden müsse: „Das braucht Zeit.“

Deshalb sei es für die Bereitschaftspflegeeltern oft schwierig, zu planen. Sie verpflichten sich vertraglich zunächst für ein Jahr zur Aufnahme eines Kindes, danach unbefristet. „Das wollen viele Eltern nicht“, so die Erfahrung von Katharina Vetter, deshalb schließe man Einzelvereinbarungen für einzelne Kinder.

„Hochachtung für die Familien, die Kinder aufnehmen, die hoch traumatisiert sind und Schlimmes erlebt haben“, so Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne).

Konsens im Ausschuss war: Der Tagessatz für die familiäre Bereitschaftspflege (FBB) soll von 69 auf 75 Euro steigen. Die monatliche Pauschale für die FBB-Stellen, das sogenannte Bereithaltegeld, soll künftig auf 25 Prozent der materiellen Aufwendungen der höchsten Altersstufe festgesetzt werden. Dadurch wird auch – entgegen der vorherigen Regelung – eine jährliche Fortschreibung dieses Betrages gewährleistet. Diese monatliche Pauschale steigt somit im aktuellen Jahr von 182 auf 230 Euro. Die Kilometerpauschale für Fahrten mit dem oder für das Pflegekind soll entsprechend den Regelungen des Bundesreisekostengesetzes gewährt werden.