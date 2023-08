Yoga an der Poledance-Stange beim Syker Studio Be You

Von: Florian Adolph

Daniela Otten entwickelte mit „YoPole“ ein neues Fitnesskonzept. Das Studio Be You lädt am 1. August auf dem Syker Dorfmarkt zum Mitmachen ein.

Syke – Mit dem Fuß an der Stange hält sie das Gleichgewicht, während sie sie die Yoga-Figur „Der Baum“ demonstriert. Yoga und Poledance kombiniert – das ist „YoPole“. Daniela Otten vom Studio Be You in Syke hat dieses Fitnesskonzept entwickelt und „YoPole“ als Marke beim Patent- und Markenamt eintragen lassen.

„Es werden dabei Yoga-Elemente an der Poledance-Stange ausgeführt, wodurch sich die Teilnehmer sichern oder auch mehr in die Dehnungs- und Kraftübungen reingehen können“, erklärt sie ihr Konzept. Im Pressegespräch erzählt Daniela Otten, wie sie auf die Idee für „YoPole“ kam: „Als Yoga-Trainerin habe ich viele ältere Teilnehmer, die nicht mehr eine so gute Balance haben. Für sie habe ich die Poledance-Stangen als Hilfsmittel genommen“, sagt Otten. „Da sind mir viele Yogaübungen eingefallen, die man auch an der Stange machen kann.“

„YoPole“ ist daher für jeden etwas, egal ob ganz jung oder alt, sagt Otten. Sie könne nämlich bei den Übungen Alternativen für jeden Leistungsstand anbieten. So können Extremsportler den „Baum“ auch mal über Kopf machen. Der erste Termin für einen „YoPole“-Kurs im Studio Be You ist am Montag, 21. August, dieser ist allerdings schon ausgebucht. Die nächsten Kurse finden aber dann an jedem darauffolgenden Montag statt. Dafür gibt es noch freie Plätze. Da sie „YoPole“ als Marke hat eintragen lassen, müssen Fitness- oder Poledance-Studios, die Kurse für diese Sportart anbieten möchten, bei ihr eine Lizenz erwerben und eine Ausbildung ablegen.

Das Studio Be You feiert einjähriges Bestehen

Daniela Otten teilt sich das Studio Be You mit Svenja Ahlers. Beide bieten ihre eigenen Programme an, die neben Yoga und Poledance einen bunten Mix aus Tabata, Akrobatik und verschiedenen Tanzrichtungen wie Fitness-Dance oder Dance on Heels umfassen.

Am 1. August feierte das Studio Be You einjähriges Bestehen. Infolgedessen planen die beiden Inhaberinnen beim Dorfmarkt in Syke am Sonntag, 3. September, von 13 bis 18 Uhr für Neugierige zu öffnen. Jeder könne gerne reinkommen und mitmachen, so Ahlers. Es werde auch Vorführungen geben.

DaLibraVita ist das Unternehmen von Daniela Otten, während das Unternehmen von Svenja Ahlers den Namen My Pole trägt. Beide gab es schon, bevor sie sich zum Studio Be You zusammenschlossen. „Wir kannten uns vom Kunstturnen“, erzählt Ahlers. „Da sind wir ins Gespräch gekommen. Alles was ich nicht konnte, konnte sie. Daher machte es Sinn, sich zusammenzuschließen.“ „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden“, ergänzt Otten.

Die beiden haben langjährige Erfahrung und sind bestens ausgebildet. Ahlers ist bei der Organisation des deutschen Pole Sports (ODPS) und Otten beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Somit können sowohl solche Menschen ins Studio kommen, die einfach nur ihren Spaß haben als auch solche, die sich zur Teilnahme an Wettkämpfen ausbilden lassen wollen. „Wir möchten, dass Poledancing von dem Schmuddelimage wegkommt und die Menschen sehen, dass es ein Sport ist“, betont Ahlers.

Den Namen haben die beiden gewählt, da sie wollen, dass diejenigen, die bei ihnen trainieren, sie selbst bleiben. „Be you“ ist englisch für „Sei du“. Da passt es, dass die Kunden des Studios ein bunter Alters-Mix von 13- bis zur rüstigen 70-Jährigen sind.

