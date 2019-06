Baumschule Wolters lockt tausende Besucher zur Rosenschau nach Wachendorf

XXL

+ © Heinfried Husmann „Voll im Trend“ liegt an den beiden Wochenend-Tagen die Baumschule Wolters. Dass die jährliche Veranstaltung auch nach viereinhalb Jahrzehnten nichts von ihrem Reiz eingebüßt hat, belegen mehrere tausend Besucher, die auch diesmal wieder den Weg nach Wachendorf gefunden haben. © Heinfried Husmann

Wachendorf - Für viele, so war am Wochenende von den Besuchern auf dem Areal der Baumschule Wolters zu hören, war dies „die schönste Rosenschau seit vielen Jahren“. Detlev Wolters nahm das Lob mit der ihm eigenen Gelassenheit. „Der Zustand der Rosen passt in diesem Jahr gerade perfekt“, sagt der Gärtnermeister mit einem Schulterzucken, „darauf haben wir eigentlich wenig Einfluss.“