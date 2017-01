Vom Wunsch, gepackt zu werden

Syke - Von Dagmar Voß. Ungewöhnliche, zwischen tiefgründig und spielerisch-leicht, zwischen amüsant und boshaft oszillierende Ansichten erfuhren die Zuhörer am Samstagabend im Syker Vorwerk, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst. Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer unterhielt die Gäste mit ihren philosophisch-prosaischen Bildbetrachtungen dreier Gemälde und führte die Anwesenden auf herrlich kuriosen Wegen zu den Bildern „Bauerngehöft“, „Keimende Kartoffeln“ und „Frauenporträt“.

Anlässlich der fünften Literaturwoche hatte der ehemalige Kurator des Vorwerks Nils-Arne Kässens die Hamburger Autorin eingeladen, über einige Fragen zu philosophieren: Welche Bilder ziehen uns in ihren Bann? Wie lässt sich ein Bild in Sprache übersetzen? Immerhin passten die Fragen hervorragend zum Ort, an dem „die Kunst zuhause ist“, so Kässens. Er gab zu, dass er vom Sprachzauber und der Kraft ihrer Sprache fasziniert sei.

Zunächst galt die Aufmerksamkeit der vielfach preisgekrönten Schriftstellerin und dem „Bauerngehöft“ von Jan van Goyen (1596 bis 1656), ein kleines Gemälde, das per Beamer und Leinwand für die Zuschauer betrachtbar wurde. Kronauer startete ihre Beschreibung mit einer höchst ungewöhnlichen ästhetischen Erfahrung: „Ich möchte mit einer Unterstellung beginnen, und zwar mit der, dass Sie alle, bei Besuchen besonders der älteren Abteilungen von Museen, einen gewissen, heimlich erhofften Augenblick kennen. Allerdings tritt er keineswegs zuverlässig ein. Gemeint ist der Wunsch, gepackt zu werden. Ergriffen, wie vom Leben selbst, aufgeschreckt aus einer mit jedem durchschrittenen Saal unvermeidlich zunehmenden Erschöpfung der Sehkräfte, durch etwas, das uns in diesem Moment, wo wir es zum ersten Mal überhaupt sehen oder es zum ersten Mal mitten ins Herz trifft.“ In der Beschreibung ihres eigenen Ergriffen-Werdens erfuhren die Zuhörer von Banalitäten, wie dem des Brille-Vergessens, oder der unterschiedlichen Distanz der Betrachtung. Aber auch von der Tatsache, dass sie dem Geheimnis des auf sie ausgeübten Zaubers dadurch keinen Zentimeter näher gekommen sind.

Daneben stellte Kronauer die zeitgenössische Grafik „Keimende Kartoffeln“ von Fritz Koch vor. Beide, so gab sie zu, entzünden sie bis auf den heutigen Tag.

Dem „Frauenporträt“ eines unbekannten Malers von 1672 galt die dritte Runde in Sachen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Bildern in der Kunst und Bildern in der Literatur. Obwohl die dargestellte Dame eher eine Mauer aus Bitterkeit ausstrahle und ihre Haubenkonstruktion wirke „wie eine hypertrophe Trophäe“, so erlaubte sich Kronauer dennoch Fantasien über ganz andere Hintergrund-Geschichten, mal eher fröhlich, oder auch erotisch angehauchte. Bei der anschließenden kurzen Diskussion gab es genug Möglichkeiten, die Unterschiede zwischen Bild und Wort noch einmal ausgiebig zu erörtern.