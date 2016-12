Sprachförderklasse und künftige Erzieher lernen voneinander

Mehr als Deutsch-Lernen

+ © Jantje Ehlers „Unsere Schule wird bunt“ heißt das Projekt einer Gruppe, die aus Paletten farbenfrohe Sitzgelegenheiten, Tische und Blumenkästen hergestellt hatte. © Jantje Ehlers

Syke - Von Detlef Voges. „Ich bin das Sprachrohr der Klasse“, sagte Suleman (17) und lachte. Und das Auditorium aus Lehrern und Schülern lachte mit. Die Stimmung in der Mehrzweckhalle der Berufsbildenden Schulen (BBS) war ungezwungen.

72 Schüler, Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und Somalia sowie Schüler aus Polen, Litauen und Tschechien, stellten die Ergebnisse eines Projekts vor, in deren Mittelpunkt die Flüchtlinge an der Schule stehen. Es ging um das Erlernen der deutschen Sprache, aber auch um Begegnung mit anderen Kulturen und Werten.

Seit dem 31. August beschäftigen sich die 72 Schüler gemeinsam mit 35 Erzieherinnen und Erziehern in sechs Projekten mit Themen, die sie interessieren. Am Mittwoch war der Tag der Präsentation. Bühne und Mehrzweckhalle gehörten den 72 Mädchen und Jungen der Sprachförderklassen im Alter von 15 bis 18 Jahren. Sie zeigten, was sie gelernt hatten – vor allem die deutsche Sprache. Bemerkenswert, weil die meisten von ihnen noch nicht einmal ein Jahr in Deutschland leben. „Wir freuen uns sehr darüber“, betonte Erzieherin Marina Kunze.

„Wir haben Handlungspläne aufgestellt“, erklärte beispielsweise Sufi, ein 18-jähriger Junge aus dem Projekt „Hand in Hand mit der Polizei“. Der 18-Jährige äußerte sich stolz über die Erfahrungen bei und mit der Polizei. Die Gruppe hatte alles in Fotos und Texten festgehalten.

Eine andere Gruppe hatte sich unter dem Titel „Vorhang auf“ das Theaterspiel als Forum ausgesucht, um Alltagsthemen abzuarbeiten. Sehr zur Freude des Publikums, das die Einlagen mit Beifall bedachte.

Praktisch waren die Ergebnisse des Projekts „Unsere Schule wird bunt“. Aus Paletten hatten die Schüler Sitzgelegenheiten, Tische und Blumenkästen gearbeitet und farblich gestaltet. Die Schritte hatten sie anschaulich auf Tafeln erläutert.

Das trifft auch auf die Gruppe „Kick it“ zu, die aus einem alten Tisch ein praktikables Tischfußballspiel gefertigt hat. „Die Schüler haben sogar selbst Regeln aufgestellt“, so Erzieherin Kunze. Zwei davon lauten: „Fair spielen“ und „Auf den Schiedsrichter hören“.

Unter dem Motto „die Heimatstadt kennenlernen“ stand das Projekt Syke, bei dem die Schüler unter anderem Erfahrungen sammelten beim Einkaufen und bei einem Besuch im Rathaus.

Spielerisch ging es bei dem Brennball-Projekt „Let’s hit the Ball“ zu. Für das Turnier mit Lehrern hatten die Schüler eigene Trikots gestaltet. Ahmad hatte die Nummer 8, Heidi die 25. Suleman blieb es vorbehalten, die Inhalte beredt aufzuzeigen. Den Schluss bildete in der Mehrzweckhalle ein großer Aufwärmkreis des gesamten Publikums zu heißer Musik.

Das Lehrerkollegium zieht ein überaus positives Fazit des Flüchtlingsprojekts.

„Wir würden es auch gern weitermachen“, so Marina Kunze. Sozialassistentin Toktam Heydari spricht von einem tollen Projekt, weil es nicht nur Sprachkenntnisse vermittele, sondern auch soziales Verhalten, wie es in Deutschland üblich sei, herausbilde und stärke, betont die Afghanin und meint dabei besonders auch das Miteinander auf Augenhöhe von Frauen und Männern. In Rollenspielen sei das in den Projektgruppen thematisiert worden.

Die Jungen, darunter etwa die Hälfte unbegleitete Jugendliche, haben nach Darstellung von Klassenlehrerin Anke Stell gelernt, respektvoll besonders mit den Mädchen umzugehen. Für Brigitte Greve-Siemers, Teamleiterin der Sprachförderklassen, der beste Nährboden für ein gutes Miteinander. Die Jungen wüssten, dass sie etwas vorleben könnten, so die Pädagogin.

Die 72 Schüler dankten freudig und ausgelassen. „Wir haben viele nützliche Dinge gelernt, danke“, resümierte ein junges Mädchen.