Ina Schüttert will aufrütteln gegen Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit

Nicht mal in Europa kann man von uneingeschränkter Pressefreiheit sprechen. Karte: Reporter Ohne Grenzen.

Syke - Von Michael Walter. Rot und Orange sind die dominierenden Farben auf dieser Weltkarte. Durchsetzt von großen schwarzen Flächen. Nur wenig Gelb ist zu sehen. Und noch weniger Weiß. Es ist die Weltkarte der Organisation Reporter ohne Grenzen, die den Zustand der Pressefreiheit in 180 Staaten der Erde darstellt. Seit ein paar Tagen hängt sie übergroß im Schaufenster der Buchhandlung Schüttert.

Schwarz bedeutet das Gegenteil von Pressefreiheit. China, Nordkorea, Vietnam, der Iran und die meisten arabischen Staaten tragen diese Farbe. Rot heißt: schwierige Lage. Orange bedeutet: Es gibt bereits erkennbare Probleme. Gelb ist „akzeptabel“ und Weiß heißt „gut“. Das trifft lediglich noch für Skandinavien und ein paar Staaten in Mitteleuropa sowie Coasta Rica zu. England, Frankreich und Spanien sind „nur“ gelb und „the land of the free“ – die USA – mittlerweile sogar orange. „Erkennbare Probleme.“

Ina Schüttert ist über diese Weltkarte eher zufällig gestolpert. Über eine ältere Version vor ein paar Jahren, um genau zu sein. Da war sie mit einer Gruppe von Austauschschülern aus Mexiko und Argentinien in Bremen unterwegs. „Wir waren sehr überrascht, wie stark die Pressefreiheit auf der Welt eingeschränkt ist und haben lange darüber gesprochen“, erinnert sie sich.

+ Ina Schüttert ist erschrocken über die zunehmende Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit auf der Welt.

„Kann ich die Karte haben?“, hatte sie damals gefragt. Da ging das nicht. „Aber jetzt sprach mich jemand an, ob ich noch Interesse hätte“, sagt sie. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte zu ihrem 25. Jahrestag eine neue Karte aufgelegt. Ina Schüttert besorgte sich die Freigabe, eine stark vergrößerte Reproduktion anzufertigen und ließ sich damit ein Schaufenster dekorieren. „Weil ich aufrütteln will“, sagt sie. „Das beschäftigt mich. Ich könnte auch einfach nur ein paar Buntstifte zum Schulanfang ins Fenster stellen. Aber ich finde das wichtig. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit – das ist so ein hohes Gut. Wir haben das hier bei uns. Und diese Karte zeigt: Das ist keineswegs selbstverständlich. Uns gefällt nicht immer, dass jeder alles äußern darf. Aber das ist so ungeheuer wichtig für eine Demokratie.“

Seit Montag hängt diese politische Weltkarte im Fenster. „Ich spreche die Leute gezielt darauf an: Haben Sie schon gesehen? Und dann sagen die Leute: Wow – hätte ich nicht gedacht. Sie sind überrascht, wie die Situation in der Welt ist, aber sie sind nicht positiv überrascht.“

Im Laden gibt es einen Büchertisch zum Thema. Naheliegend bei einer Buchhandlung. „Es ist wichtig, dass die Leute Hintergründe erfahren und sich Informationen holen“, sagt Ina Schüttert. „Wenn wir das nicht bieten: Wer sonst? Ich hoffe, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Wenn das nur ein paar wachrüttelt, hat sich der Aufwand schon gelohnt.“