Worte in Edelsteine verwandelt

Syke - Von Dieter Niederheide. Die Eintrittskarte, die ihr Organisatorin Inge Wiegmann nach Frankreich schickte, ist verfallen, den Platz, der am Freitagabend im Gleis 1 für sie reserviert war, besetzte sie nicht – Juliette Greco, die „Grande Dame de la Chanson“, hat ihren 93. Geburtstag am Freitag vermutlich in ihrem Zuhause in Frankreich gefeiert.

Dennoch war sie im voll besetzen Gleis 1 in Syke den Besuchern ganz nahe. So, als wäre sie mitten unter ihnen. Und es war nun wirklich keine schrecklich alte Dame – als die sich Juliette Greco einmal selbst bezeichnete, die Annette Ziellenbach mit Stimme, Chansons, Gestik, Mimik und, wie es die Greco liebte, ganz in Schwarz gekleidet, ins Bühnenbild rückte.

Unterstützt von Alexander Seemann am Klavier, per Akkordeon, als Interviewer und Sänger. Just am Geburtstagsabend der Greco bot das eingespielte Duo eine lebhafte und informative Hommage an die Muse von St. Germain des Pres.

Zu einem tiefen Einblick in die Privatsphäre der Greco wurde das am Kaffeetisch geführte Interview zwischen Alexander Seemann und Annette Ziellenbach zur Autobiografie der Greco, in dem Annette Ziellenbach als Greco über ihr Leben sprach und Alexander Seemann der Interviewer war. Annette Ziellenbach gelang es, überzeugend die große Muse der französischen Existentialisten, die „Schwarze Rose von St.Germain“, darzustellen.

Von den spannenden jungen Jahren der Greco, die schon früh in der einschlägigen Kneipenszene von Paris zeigte, dass sie die Pantomime der Worte anzubringen wusste, bis zu den Höhepunkten ihrer Karriere. Einer der Förderer ihres Gesangs war Jean Paul Sartre, von dem gesagt wird, dass er Juliette Greco die künstlerischen Flügel verlieh. Immer wieder trug Annette Ziellenbach passend zu Lebensabschnitten Chansons vor, zum Beispiel „Non, Monsieur, je n’ais pas 20 ans“, den ihr Henri Gougaud schrieb als sie 20 war, oder „On n’oublie rien“ (Man vergisst gar nichts, man gewöhnt sich, das ist alles“).

Zum Damals sagte Juliette Greco später: „Bis ich 20 war, war ich schon verloren mit einem Gewitter zwischen den Zähnen“. Das Verhältnis zu ihrer Mutter war wenig rosig: „Meine Mutter hat mich nie geliebt“, heißt es in ihrer Autobiografie. Auch die Zeit der deutschen Besatzung ist an Juliette Greco nicht spurlos vorbeigegangen. Ihre Mutter und ihre ältere Schwester überlebten ausgelaugt das KZ. Sie selber wurde von der Gestapo festgenommen. Sie sei, sagte sie, durch die Kriegsjahre und Demütigungen durch die Besatzer noch schweigsamer und unberechenbarer geworden.

Immer wieder, so wurde es in der Hommage von Annette Ziellenbach deutlich, wurden ihr Texte geschrieben, Sartre soll den Satz geprägt haben: „Die Stimme der Greco haben meine Worte in Edelsteine verwandelt.“ Eines der Chansons (L’Accordeon), das Annette Ziellenbach sang, war den Straßenmusikanten, den Akkordeonspielern, gewidmet. Vorgetragen wurden von der Bremer Künstlerin, die schon mit der Hommage an Edith Piaf ihr Publikum begeisterte, unter anderem auch das „Je suis comme je suis“ („Ich bin, wie ich bin. Ich bin so gemacht “ von Jaques Prevert) oder „II n y a plus de apres“ (Es gibt kein Nachher in Saint Germain de Pres, kein Übermorgen, kein heute Nachmittag, es gibt nur das Heute“) von Guy Beart.

Einleitend stießen die Erste Vorsitzende des Deutsch-französischen Freundeskreises (Dffk) Julia Schierenbeck, Zweite DFFK-Vorsitzende Ulrike Stöver, Organisatorin Inge Wiegmann und Annette Ziellenbach mit einem Glas Sekt auf den 93. Geburtstag von Juliette Greco auf der Bühne an. Am Ende der Hommage an die französische Künstlerin war das Publikum begeistert.