Ein Wohngebiet geht auf die Straße

Steimker protestieren gegen Landeseisenbahnaufsicht und gesperrten Bahnübergang

+ Daumen runter für die Durchfahrtsperre an der Alten Poststraße: Die Anlieger des kleinen Wohngebiets setzen ein deutliches Zeichen und sind nahezu vollzählig zum Pressetermin gekommen. Foto: Heinfried Husmann

Steimke - Von Michael Walter. Die sind echt sauer! Nahezu geschlossen sind die Anlieger des kleinen Wohngebiets an der Alten Poststraße in Steimke am Mittwochabend aufmarschiert, um gegen die Durchfahrtssperre am Bahnübergang zu protestieren. Den hatte die Stadtverwaltung auf Druck der Landeseisenbahnaufsicht in Richtung B 6 dicht machen müssen (wir berichteten).