Wissen, worauf es bei der Berufswahl ankommt

Expertentag in der Realschule

Die Präsentationen von Ikea gehörten gestern zu den meistgebuchten beim Expertentag an der Realschule.

Syke - Von Michael Walter. So ändern sich die Zeiten: Als die Realschule vor Jahrzehnten ihren „Expertentag“ erfand, musste Albert Bülter – damals Fachschaftsleiter Arbeit, Wirtschaft und Technik im Kollegium – noch ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, um Ausbilder aus den Betrieben in der Region an die Schule zu holen. Heute kann sein Nachfolger Christian Reincken deutlich entspannter an die Arbeit gehen.