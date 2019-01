Landkreis plant Abzug der VHS-Verwaltung aus Syke

Das VHS-Ensemble in Syke. Die Pläne des Landkreises, die komplette VHS-Verwaltung aus Syke abzuziehen und bis 2021 in Bassum im Schulzentrum Petermoor neu aufzustellen, haben für Fragen und Verunsicherung geführt.

Syke - Von Detlef Voges. Der Landkreis plant den Abzug der VHS-Verwaltung aus Syke. Die Syker VHS-Leiterin Lydia Neumann verfolgt diese Entwicklung mit Sorge. Sie befürchtet, dass das Angebot angesichts der zu befürchtenden Raumnot massiv zurückgeht.

Lydia Neumann, ehrenamtliche Leiterin der Arbeitsstelle Syke der Volkshochschule (VHS), hat Angst um die Erwachsenenbildung in der Hachestadt. Diese Sorge teilt Bürgermeisterin Suse Laue nicht. Auch bei Thomas Hermenau, pädagogischer Chef der VHS im Landkreis, und Wolfram van Lessen, Erster Kreisrat, halten sich die Sorgenfalten in Grenzen. Alle trägt das Bemühen, die Erwachsenenbildung zukunftsfähig zu machen.

Dennoch haben die Pläne des Landkreises, die komplette VHS-Verwaltung aus Syke (Nienburger Straße 5) abzuziehen und bis 2021 in Bassum im Schulzentrum Petermoor neu aufzustellen, durchaus für Fragen und Verunsicherung geführt.

Ihre Bedenken hatte Lydia Neumann im Syker Kulturausschuss deutlich formuliert und sogar von Angst um die Erwachsenenbildung in Syke gesprochen. Wenn die VHS die Nienburger Straße räume, bliebe nur die Boschstraße als festes Raumangebot. Das reiche nicht, um das augenblickliche Programm aufrechtzuerhalten. Zumal die Boschstraße ohnehin von vielen nicht wahrgenommen werde. Die Stadt müsse deshalb die Entwicklung mit Argusaugen betrachten, so Lydia Neumann mahnend.

In einem Gespräch mit unserer Zeitung konkretisierte die ehrenamtliche Leiterin ihre Sorgen und erläuterte ihre Vorstellungen für eine Erwachsenenbildung in Syke.

In der Boschstraße hinter der Bahn gebe es zwei Seminarräume, an der Nienburger Straße vier. Eigentlich schon zu wenig für das gestiegene Interesse bei den Bürgern an Weiterbildung. „Bei einem Raumverlust der Nienburger Straße müsste ich das Programm aber um mehr als die Hälfte zurückfahren“, klagt Lydia Neumann. Das schade auch dem Image der Stadt. Die Leiterin sucht händeringend nach Räumen für größere Veranstaltungen mit etwa 60 Besuchern und sieht sich schon bei den Schulen als Klinkenputzerin. Dieser Bedarf nehme zu, sagt sie und erinnert beispielhaft an Veranstaltungen über alte Handarbeitstechniken oder Hausmittel. Das gehe verloren ohne entsprechende Räume. Die Erwachsenenbildung schaffe zudem wichtige soziale Kontakte, ist Lydia Neumann überzeugt.

Unterschätzen möchte sie auch nicht das Image. Zurzeit sei die Nienburger Straße 5 noch das Haus der VHS mit Logo an der Fassade. Mit dem Schild habe die VHS ein Gesicht in Syke. Das verschwinde nach dem Umzug.

„Ich nutze ja heute schon Räume im Museum oder in der Bibliothek, muss mich aber immer absprechen, und oft stehen die Einrichtungen wegen Eigennutzung nicht zur Verfügung“, betont Neumann. Ein großer Wunsch treibt sie deshalb um: ein eigenes VHS-Domizil in Syke.

Das kann sich Suse Laue nicht vorstellen. Dafür gebe es zurzeit keine politische Mehrheit, so die Bürgermeisterin, die aber hervorhebt, dass die VHS in Syke bleibe. Nur die Verwaltung ziehe nach Bassum. Es gebe weiterhin ein Bildungsangebot in Syke, ebenfalls an der Nienburger Straße. Die VHS könne auch die Waldstraße 1 nutzen, den Ratssaal oder die Bibliothek. Gleichwohl lässt die Bürgermeisterin keinen Zweifel daran, dass die Stadtverwaltung mit ihrem Kulturbereich in die Nienburger Straße einzieht. Zurzeit sei der Fachbereich 2 auseinandergerissen. Dann habe man alles unter einem Dach, so Laue, die die Erwachsenenbildung für Syke nach wie vor im Blick habe.

Alles unter einem Dach möchten auch Thomas Hermenau und Wolfram van Lessen, haben doch die Unterrichtseinheiten landkreisweit von ehemals 40. 000 auf über 100. 000 zugenommenen. Für Hermenau sind die räumlichen Angebote in Syke begrenzt. Das gelte ebenso für die Nienburger Straße. In Bassum könne in einem Trakt der Oberschule die Geschäftsstelle mit etwa 25 Leuten unterkommen. Außerdem gebe es moderne und größere Unterrichtsräume, etwa für Sprachkurse für Migranten. „Deshalb wollen wir dahin“, so Hermenau.

Er könne verstehen, dass das VHS-Herz in Syke blute, meinte der Erste Kreisrat. Aber er müsse die ganze VHS betrachten, und deren Einfluss gehe weit über Syke hinaus. Wichtig sei aber, dass die Erwachsenenbildung in der Hachestadt erhalten bleibe und der Landkreis daran auch in Zukunft großes Interesse habe. Der Landkreis sei deshalb stets weiterhin auf der Suche nach geeigneten Räumen in Syke. „Wenn jemand Räume hat, kann er sich bei uns melden“, so van Lessen.