Amanda und Bettina Palenberg gewinnen Fotoshooting mit Guido Karp

+ Foto oben: Bislang schafft es nur der Finger von Bettina Palenberg an die US-Westküste – auf dem Globus. Nächste Woche ist Los Angeles das tatsächliche Ziel von ihr und ihrer Tochter Amanda. Foto rechts: Mit diesem Bild haben sich die beiden Twistringerinnen bei „Princess for one day“ beworben. Foto: Husmann/privat

Twistringen - Von Frank Jaursch. Als die gute Nachricht sie per Anruf erreicht, entfährt Amanda Palenberg ein spitzer Freudenschrei. „Mama!“, ruft sie dann, „wir fliegen nach Los Angeles! – Das ist aber kein Scherz, oder?“, erkundigt sich die 27-Jährige vorsichtshalber noch. Nein, ist es nicht. Rund 40 Mutter-Tochter-Paare hatten sich bei der Kreiszeitung für die Vier-Tage-Reise zu einem Fotoshooting mit Starfotograf Guido Karp beworben. Bettina Palenberg und ihre Tochter Amanda aus Twistringen sind die glücklichen Gewinner, die auf Einladung von „Princess for one day“ am Donnerstag, 23. Januar, nach Kalifornien fliegen.