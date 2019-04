Abgebranntes Windrad in Jardinghausen wird demontiert

Anlage stand im Februar in Flammen

Anderthalb Monate nach dem Brand einer Windenergieanlage in Syke-Jardinghausen, wurde am Mittwochmorgen damit begonnen, die havarierte Gondel in 100 Metern Höhe und den Turm zu demontieren. Ein nahegelegener Feldweg war zuvor gesperrt und im Schichtdienst überwacht worden.