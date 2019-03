Unlöschbare Windkraftanlagen in großer Höhe

Landkreis Diepholz – Rund 430 Windkraftanlagen gibt es im Landkreis Diepholz zurzeit. Über 400-mal das Risiko einer Havarie wie kürzlich im Syker Ortsteil Jardinghausen. Mit dem bundesweit sprunghaften Anstieg der Anzahl der Anlagen in den vergangenen Jahren sind auch die Anforderungen an die Feuerwehren im Landkreis Diepholz gewachsen.

„Das war ein sehr ungewohnter Einsatz“, so Ihno Fißer, Pressesprecher der Feuerwehr Syke, mit Blick auf den Einsatz vor einem Monat in Jardinghausen. Zwar habe es mit der brennenden Windkraftanlage am 5. August 2016 in der Gemeinde Scholen schon einmal einen ähnlichen Einsatz im Südkreis gegeben, aber solche Brände seien immer noch eine besondere Herausforderung. „In diese Höhe kommt man einfach nicht hin“, so Fißer.

Mehr, als die Windkraftanlage kontrolliert abbrennen zu lassen, können die Einsatzkräfte daher nicht machen. Die größte Gefahr gehe von herabstürzenden Teilen aus. Besonders riskant sei es dann, wenn sich die oft fast 100 Meter langen Rotorblätter im Wind noch bewegen. Dann können brennende Teile bis zu 500 Meter weit fliegen.

In Jardinghausen könne man daher von Glück sprechen, dass die Rotorblätter der Windkraftanlage blockiert waren, bestätigt Fißer. Die Feuerwehr sperrte daher nur einen Bereich von 200 Metern ab. Das später in Jardinghausen hinzugezogene „Havariekommando“ des Herstellers Vestas kann während des Feuers lediglich den Stromfluss in der Anlage abschalten, falls dies nicht schon geschehen ist. „Alle Vestas-Windenergieanlagen sind mit mehreren eingebauten Systemen ausgestattet, um potenzielle Brände zu verhindern. Dazu gehören unter anderem Rauch- und Lichtbogenmelder, welche die Windenergieanlagen kontrolliert anhalten, wenn sie Rauch- oder elektrische Fehlfunktionen erkennen“, schreibt dazu die Presseabteilung des Herstellers.

Am nächsten Tag konnten die Experten in Jardinghausen schließlich mit Drohnentechnik und Statikern den Zustand der Windkraftanlage überprüfen und sie entsprechend sichern.

ls