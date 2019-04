Jazz, Folk and Bike: Windgöttinnen inklusive

Vorstellung des Programms

+ Tuuletar ist ein Vokalensemble aus Finnland. Foto: Maria Baranova

Syke erlebt am Pfingstwochenende vom 7. bis 9. Juni die inzwischen 18. Auflage des Musikfestivals Jazz, Folk and Bike. Gertrud und Gerd Harthus vom Veranstalter, dem Syker Konzertverein JFK, stellten das Programm jetzt in einem Pressegespräch vor.