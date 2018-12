Wilfried Seifert und Rolf Meyer sind der neue Vorstand des Syker Seniorenbeirats

Syke - Von Michael Walter. August, September, Oktober, November,... – der lange Zeitraum deutet bereits an, wo beim Seniorenbeirat der Schuh drücken könnte: So die ganz große Wertschätzung genießt dieses Gremium womöglich nicht. Im August neu gewählt, Ende September aus den eigenen Reihen einen neuen Vorstand gebildet – und erst jetzt, Anfang Dezember, stellt die Stadt ihn vor.

Dennoch sind Wilfried Seifert (Vorsitz) und Rolf Meyer (Vize) zuversichtlich, mit ihrem Engagement etwas für ihre Altersgruppe in der Stadt bewegen zu können. Das machten sie am Dienstag beim Pressegespräch im Rathaus deutlich.

Meyer (71) ist komplett neu im Beirat und hat sich quasi von Null in den Vorstand wählen lassen. Für Seifert (72) ist es hingegen bereits die dritte Wahlperiode im Beirat, jedoch ebenfalls die erste im Vorstand.

Aus reinem Eigennutz habe er sich wählen lassen, sagt Seifert mit einem Augenzwinkern. „Unser Ziel ist es, die Lebenssituation der Senioren zu verbessern und die Strukturen in der Stadt an die Bedürfnisse der älteren Generation anzupassen“, erklärt er. Und zu der gehöre er ja schließlich selbst.

Probleme angehen – das liege ihm im Blut, erzählt Seifert. „Wir haben alle das Helfer-Syndrom in der Familie“, sagt er. Bei der Telekom hat er früher gearbeitet, war dort Betriebsrat und hat sich sehr für den Arbeitsschutz engagiert. Sein vordringlichstes Ziel in seiner neuen Funktion: Dazu beizutragen, dass Syke ein Mehrgenerationenhaus bekommt.

Rolf Meyer war in Bremen Berufsschullehrer für Elektrotechnik und Politik. Ehrenamtlich engagiert hat er sich beim Verkehrs-, Verschönerungs- und Bürgerverein VVV. „Aber der hat sich ja leider aufgelöst.“

Beide setzen einen inhaltlichen Schwerpunkt ihrer zukünftigen Arbeit beim Thema Mobilität im Alter: Gerade auf den Dörfern fehle es spürbar an angemessenen Strukturen für Ältere, finden sie. „Es gibt keine Ärzte und keine Einkaufsmöglichkeiten“, sagt Wilfried Seifert. „Das könnte man kompensieren über eine Verbesserung der Mobilität.“

„Wir können was bewegen“

Beide waren daher „sehr überrascht“, als der Syker Rat vor einem Jahr das Projekt Bürgerauto für den Syker Süden beerdigt hatte. Und sie wollen im Zusammenhang mit dem angedachten Mobilitätskonzept dieses Thema noch mal neu angehen.

Den Bekanntheitsgrad des Seniorenbeirats zu erhöhen, haben sie sich ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. „Bei den Wahlen war der Saal nicht gerade voll“, sagt Meyer. Der Beirat werde künftig mehr in die Öffentlichkeit gehen und auch in den Ortschaften stärker präsent sein.

„Wir können was bewegen“, ist Wilfried Seifert überzeugt. „Wenn auch nur in Maßen und in Zusammenarbeit mit den Ratsparteien.“