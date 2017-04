Syke - Seinen gestrigen Heimweg von der Schule dürfte Jan Burdorf nicht so schnell vergessen: Ausgerechnet an seinem 15. Geburtstag erblickte der Syker am Kiebitzweg, ein paar Meter von seiner Heimatadresse entfernt, einen verendeten Kormoran am Straßenrand.

Nachbar Karl-Heinz Guse informierte die Polizei. „Wieso fällt so ein Vogel vom Himmel?“, fragte er sich – und brachte seine Sorge zum Ausdruck, es könne sich um einen Fall von Vogelgrippe handeln.

Spuren einer Kollision

Mitarbeiter des Bauhofs nahmen den Vogel in Augenschein – und entdeckten Spuren einer Kollision. Sie nahmen den Kadaver mit. Ob das Tier noch weiter untersucht werden soll, war am Dienstag nicht mehr in Erfahrung zu bringen.

fj