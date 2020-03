Wiedersehen macht Freudentränen

Erste Videotelefonie-Besuche im Barrier DRK-Seniorenheim

+ Es funktioniert! Für den Videotelefonie-Test ist Heimleiter Thorsten Kerth (mit Maske auf dem Bildschirm) auf den Flur des Seniorenheimes gegangen. Nun können auch die Bewohner Günter Nienhoff und Gerda Ehlers über die Einrichtung mit ihren Angehörigen sprechen – und sie dabei auch sehen. Foto: Heinfried Husmann

Barrien - Von Frank Jaursch. Am Ende ging alles erstaunlich schnell. Seit Donnerstag haben die Bewohner des Barrier DRK-Seniorenheims die Möglichkeit, per Videotelefonie Kontakt zu ihren Angehörigen aufzunehmen. Aus den Plänen von Roman Wohlgemuth und dem Heimleiter Thorsten Kerth (wir berichteten) ist Wirklichkeit geworden. Und das neue Angebot sorgte schon am ersten Tag für Tränen der Wiedersehensfreude.