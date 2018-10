Wiedersehen ein Jahr nach der Auflösung des Gemischten Chors Heiligenfelde

Rückblick mit ein bisschen Wehmut

+ © Dieter Niederheide „Ein schöner Tag ward uns beschert…“, sangen die Ehemaligen vom Gemischten Chor Heiligenfelde bei ihrem Wiedersehen. © Dieter Niederheide

Heiligenfelde - Von Dieter Niederheide. Am Ende waren sie einfach noch zu wenige, um weiterbestehen zu können. Als sie im Herbst vorigen Jahres in der Astrid-Lindgren-Grundschule zusammenkamen wussten sie, dass an diesem Tag ein Stück Heiligenfelder Kultur ausklingen würde. Den Gemischten Chor Heiligenfelde würde es nach diesem Tag nicht mehr geben. Ein Jahr später feierten die Ehemaligen jetzt ein Wiedersehen auf dem Hof Einhaus in Clues.