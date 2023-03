Wie die WM-Helden von früher: Der TSV Barrien als Sammelalbum

Von: Michael Walter

Andrea Paschmeyer ist die Vorfreude anzusehen: Noch kann sie das Sticker-Album des TSV Barrien nur am Bildschirm zeigen. Aber nächste Woche wird es ausgeliefert, und dann am Wochenende drauf präsentiert. © Michael Walter

Der TSV Barrien bringt ein Sammelalbum raus. Gut 200 Mitglieder vom G-Jugend-Kicker bis zum Gesundheitssportler sind vertreten. Verkaufsstart: 24. März.

Barrien – „Schau mal: Da gibt’s so eine Aktion für Vereine.“ Dass aus diesem harmlosen Hinweis ein generalstabsmäßig organisiertes Großprojekt werden würde, hätte sich Andrea Paschmeyer nicht träumen lassen, als im vergangenen Sommer einer ihrer Trainer sie ansprach. Die 44-Jährige unterstützt in ihrer Freizeit die Fußball-Sparte des TSV Barrien. Und in dieser Eigenschaft hat sie das Projekt Sammelalbum federführend gemanagt.

Nur Trainer und Spartenleiter des TSV Barrien durften die Fotos bislang sehen

Gesponsert von einer großen Discounter-Kette, hat der TSV Barrien ein Sammelalbum mit Klebebildern seiner Sportler erstellt. So ähnlich wie die legendären Panini-Alben, die es früher zu jeder Fußball-WM gab. Alben und Sammelbilder werden in diesen Tagen an den Verein ausgeliefert. Und nächste Woche Freitag und Samstag, 24. und 25. März, stellt der Verein sie vor.

Gut 200 Mitglieder vom G-Jugend-Kicker bis zum Gesundheitssportler haben dabei mitgemacht. Allein bis das feststand, hatte Andrea Paschmeyer schon einen ganzen Berg Arbeit erledigt: Kontakt mit der Agentur aufnehmen, die das Album produziert. Voraussetzungen und Abläufe klären. Dann im Verein informieren: Das haben wir vor. Abfragen: Wer macht mit und wer nicht? Welche Sparten sind dabei? Namen abgleichen. Termine koordinieren: Der eine kann da, der andere dann nicht...

„Im Januar haben wir den Termin für den Foto-Shoot festgelegt“, erzählt Andrea Paschmeyer. „Der Fotograf Jan Frederik Marx aus Lübeck kam am 17. und 18. Februar nach Barrien.“ Für sie bedeutete das wieder einen Haufen Arbeit: Festlegen, wer zu welcher Zeit dazusein hatte und in welchem Outfit. Und die Räume im Vereinsheim mussten auch entsprechend hergerichtet werden.

Es soll ja auch ein gewisser Überraschungseffekt sein, wenn die Sammelbilder rauskommen.

Der Shoot selbst war dann buchstäblich geheime Kommandosache: „Wir selbst durften dabei nicht fotografieren“, erzählt Paschmeyer. „Und nur die Trainer und Spartenleiter durften die fertigen Bilder sehen. Für den Rest war das tabu.“ Sie kann’s verstehen: „Es soll ja auch ein gewisser Überraschungseffekt sein, wenn die Sammelbilder rauskommen.“

Sie selbst hat die Entwürfe schon gesehen. Schließlich musste sie ja die Freigabe erteilen. Steht unterm Bild auch der richtige Name? Ist der korrekt geschrieben? Sind die Infos zur Sportart richtig? Letzte Woche sind Alben und Bilder in die Produktion gegangen. Andrea Paschmeyer wartet jetzt darauf, dass sie geliefert werden.

Kick-off-Veranstaltung für alle Altersklassen am 25. März

Am Freitag, 24. März ist der Verkaufsstart beim Netto-Markt in Barrien. „Ausschließlich da gibt es das Album und die Bilder“, sagt Paschmeyer. „Der TSV kriegt dort einen Verkaufsstand, nett präsentiert und mit ein bisschen Deko.“

Und am Samstag, 25. März, ist dann die große Kick-off-Veranstaltung auf dem Sportplatz. 13.45 Uhr ist die Begrüßung, und dann ab 14 Uhr Spiel und Spaß, Essen und Trinken. „Wir kriegen ein Kontingent an Alben, das an die Teilnehmer ausgegeben wird, und auch schon ein paar Bilder. Da können wir gleich schon anfangen, zu kleben und vielleicht sogar schon die ersten Doppelten tauschen.“

Um 16 Uhr hat die E-Jugend dann ein Punktspiel – und wahrscheinlich so viele Zuschauer wie noch nie. Zwischendurch stellt sich die Baseball-Sparte vor. Die Sparten Tischtennis, Korbball, Radball und Kunstturnen beteiligen sich ebenfalls am Programm.

Eins muss Andrea Paschmeyer noch unbedingt klarstellen: „Eine Übungsleiterin kam zu mir und sagte: Ich dachte, das ist nur für Kinder? – Nein! Das ist keine Kinderaktion! Die Fußball-Oldies machen auch mit und die Gesundheitssportler sind ebenfalls dabei.“

Für sie selbst ist der Gemeinschaftsgedanke das wichtigste an der ganzen Sache. „Das ist etwas, wo der ganze Verein zusammenkommt und gemeinsam etwas schafft. Nicht jede Sparte für sich. Das war schon beim Foto-Shoot so. Da haben die Leute zusammengestanden, geklönt und gequatscht. Ich wusste ja selber gar nicht, was der TSV so alles bietet.“

Und das Sammelalbum ist für sie etwas, das bleibt. „Das schaut man sich auch in zehn Jahren noch an oder zeigt es mal den eigenen Kindern.“

Ein Fußballtrainer hat sie neulich über den grünen Klee gelobt. „Er hat gesagt: Du bist die Heldin der G-Jugend“, erzählt Paschmeyer und freut sich drüber. „Da weiß man auch, wofür man’s macht.“