„Jedes Wochenende Fleiß“

Von: Michael Walter

Linda Lachmund und Andreas Greimann in ihren neuen Stallungen in Osterholz. © Michael Walter

Wie aus dem Reit- und Fahrverein Okel der Pferdesportverein Syke wurde

Osterholz – Das Gasthaus Hillmann steht wie eh und je an der Straße Am Geestrand in Osterholz. Links und rechts davon ist aber nichts mehr so wie früher: Auf der einen Seite eine nagelneue Stallanlage mit anderthalb Dutzend Pferde-Boxen, auf der anderen dominiert eine schicke neue Reithalle das Bild. Und auch auf dem dahinter liegenden Gelände erinnert wenig an früher: Wo einmal die Motocross-Strecke gewesen ist, sind heute ein Spring-Platz, ein Parcours für Fuhrwerke und ein Außenreitplatz, etwa für Dressurprüfungen. Das alles ist das neue Zuhause für den Reit- und Fahrverein Okel. Aber auch der heißt nicht mehr so wie früher.

Pferdesportverein Syke heißt er jetzt. Denn der Verein sitzt ja nicht mehr in Okel. Freiwillig kam diese Veränderung nicht. Blick zurück: 2019 scheiterten die Verhandlungen um eine Verlängerung des Pachtvertrags für das Vereinsgelände beim Schützen- und Reiterhof in Okel. 2020 musste der Verein dort ausziehen und sämtliche Anlagen zurückbauen. 2021 begann dann der Neubau in Osterholz.

„Jedes Wochenende Fleiß“, fasst der Vorsitzende Andreas Greimann das lakonisch zusammen. Wollte er aufzählen, wer im Einzelnen alles mitgearbeitet hat, würde er so schnell nicht zum Ende kommen. Die Fäden liefen beim harten Kern des Teams zusammen: „Zehn Leute, die anderthalb Jahre lang fast jedes Wochenende hier waren und alles andere dafür zurückgestellt hatten“, sagt Greimann. Und was er nicht sagt: Er und seine Frau Linda Lachmund waren mittendrin dabei. „Wir sind hier alle ein bisschen Bob der Baumeister geworden“, blickt Linda Lachmund auf diese anstrengende Zeit zurück. „Mittlerweile kann jeder von uns fast jede Maschine bedienen.“

Ein Ende ist abzusehen. Greimann zählt auf: „Die Reithalle ist seit Weihnachten fertig. Die große Stallanlage ist fertig. Die Außenboxen-Anlage ist im Bau. Das Longierzelt steht. Die Reit- und Fahrplätze sind fertig. Es kommen noch: Pflasterarbeiten, die Zuschauertribüne, Begrünung und die Zuwegung.“ Oder anders ausgedrückt: „Noch mal Vollgas bis Weihnachten.“ 750 000 Euro hat der Verein dafür investiert. Noch einmal die gleiche Summe investierten Andreas Greimann und Linda Lachmund privat.

Andreas Greimann blickt auf den neu angelegten Außenreitplatz. © Michael Walter

Das Konstrukt dahinter ist für den Laien ein wenig unübersichtlich. „Hier sind drei Firmen drauf“, erklärt Greimann. „Der Pferdehof Geestrand, die Grundstücksverwaltung Geestrand und die Hillmanns Gasthaus GbR.“ Hinter allen dreien stehen er und Linda Lachmund. „Die Grundstücksverwaltung ist Eigentümer der gesamten Liegenschaft und verpachtet an den Pferdehof und die Gaststätten-GbR. Der Pferdehof ist ein reiner Pfedepensionsbetrieb und Pächter der Weideflächen. Die Gaststätten-GbR wird künftig für Eventveranstaltungen genutzt. Das können Tagungen sein, Feiern oder für die Dorfgemeinschaft.“ Hintergrund dazu: Dass die Gaststätte erhalten bleibt, war eine Voraussetzung, dass Familie Hillmann überhaupt verkauft hatte.

Die neue Reithalle in Osterholz, erbaut mit großem persönlichen Einsatz der Mitglieder. © Michael Walter

Der Reitverein ist die vierte Partei im Bunde und kann alle Anlagen auf dem Gelände nutzen. Ohne das persönliche und finanzielle Engagement des Vorsitzenden wäre das nicht möglich gewesen. Aber am liebsten würde Andreas Greimann gar nicht darüber sprechen. „Wir haben das gemacht, damit der Verein noch mal neu durchstarten kann“, sagt er. Und Linda Lachmund versucht, aus ihrer persönlichen Sicht die Motivation zu erklären: „Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich finde Vereinsleben wichtig für den Zusammenhalt der Menschen.“

Das Areal in Osterholz ist für den Verein „ein Quantensprung, den wir uns erlaubt haben“, sagt Greimann. „Der Verein hat auf eigenem Grund und Boden investiert.“ Von den insgesamt etwa elf Hektar Fläche sind 1,3 Hektar Eigentum des Vereins. 2,3 Hektar gehören Greimann und Lachmund privat. Der Rest sind gepachtete Weiden.

Für den Verein steht damit aber fest: Jetzt muss Geld in die Kasse kommen. Zum Beispiel über zusätzliche Mitglieder, vor allem aber über Lehrgänge, die der Verein anbieten möchte. Sowohl für Mitglieder als auch für Externe. „Wir haben einen Antrag gestellt, Lehrgangsstützpunkt für den Pferdesportverband Hannover zu werden“, sagt Greimann. „Die Entscheidung steht noch aus.“

Ostern 2023 ist das nächste große Ziel: Da soll die erste Großveranstaltung auf dem Hillmann-Gelände sein. Und im Herbst darauf ist ein Voltigier- und Fahrturnier geplant. Für Linda Lachmund, Andreas Greimann und den harten Kern des Bautrupps heißt es bis dahin: Weiter Bob der Baumeister spielen.